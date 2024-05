Hoy no será un día cualquiera para ti. Hoy podrás demostrar toda tu capacidad visual resolviendo un reto que casi nadie ha superado. Sí, el nivel de dificultad es muy elevado. A mí me llevó al límite. Tuve que prestar bastante atención a cada detalle de la imagen de abajo para ser capaz de cantar victoria. ¿En qué consiste el desafío que te presento en esta ocasión? Pues en ubicar tres elementos: el peine, la regla y el guante. Todo eso debe ser localizado por ti en menos de 12 segundos. Recuerda que ya te conté mi experiencia líneas más arriba. No es algo imposible de hacer. Esfuérzate al máximo.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar a bastantes niños en una fiesta. Claramente, algunos se encuentran más felices que otros. Hubiera sido genial que todos estuvieran contentos, pero bueno. Ahora mismo solo piensa en el objetivo. Concéntrate. No te distraigas. Halla rápidamente el peine, la regla y el guante.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a varios niños en una fiesta. Algunos están más contentos que otros. Tienes que ubicar el peine, la regla y el guante. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Sé muy bien que son contadas las personas que han podido triunfar en este reto visual. Es por eso que decidí compartir la solución del mismo en este punto de la nota. Si no fuiste capaz de encontrar el peine, la regla y el guante en menos de 12 segundos, mira la siguiente imagen para que sepas dónde están esos elementos.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del peine, la regla y el guante. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

