¡Sigamos celebrando desde ya el ‘Star Wars Day’ con retos visuales inspirados en la popular franquicia creada por el cineasta estadounidense George Lucas! Luego de haberte sumado al desafío que consiste en ubicar al panda entre los ‘troopers’, tienes la posibilidad de participar en otro donde tu tarea es encontrar al maestro ‘Yoda’. Esa actividad la tienes que realizar en tan solo 9 segundos. De lo contrario no podrás festejar como se debe este 4 de mayo. ¡Ojo con eso! Yo ya me divertí con esta prueba. Sí, fui capaz de triunfar aquí. ¡No me dejé vencer! ¡Es tu turno! Como dirían muchos fanáticos de la ‘Guerra de las galaxias’, “‘May de 4th be with you’” (“que el cuatro de mayo este contigo”, en español).

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar bastantes jirafas. Es increíble que entre ellas esté el maestro ‘Yoda’, pero son cosas que pasan. No te distraigas con nada a la hora de participar en este desafío. Cada segundo importa bastante.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchas jirafas. Tienes que localizar al maestro ‘Yoda’. (Foto: Brandee Kent / BRK Doodles)

Solución del reto visual

Sí, a nadie le gusta perder. Te entiendo. Pero tienes que pasar de página. La vida continúa. Te irá mejor en el próximo reto visual que participes. Créeme. Por lo pronto, mira la siguiente imagen para que sepas dónde está el maestro ‘Yoda’.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del maestro ‘Yoda’. (Foto: Brandee Kent / BRK Doodles)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

