Una madre de familia llamada Caroline Mubita se enteró que su esposo se estaba casando con otra mujer en una iglesia ubicada en Lusaka (Zambia) y no dudó en ir a detener la boda. Ella dejó impactadas a las personas presentes en la ceremonia con sus palabras.

“Padre, esta boda no puede continuar. Este hombre es mi esposo. No sé lo que está pasando aquí”, manifestó la mujer a una corta distancia del altar, de acuerdo a un video publicado en YouTube por el canal Zambian Portal, exactamente el 11 de octubre de 2020.

Resulta que Abraham Muyunda le había dicho a Caroline, su esposa, que se dirigía a su trabajo, por lo que ella se quedó en casa con los niños. Sin embargo, el hombre realmente fue a una iglesia para contraer matrimonio con otra mujer.

De no haber sido por los vecinos, Caroline no se hubiera enterado del hecho. Cuando ella entró a la iglesia, el hombre decidió llevarse las manos a la cara como avergonzado, mientras que la novia estaba paralizada. No sabía qué hacer.

En la grabación también se logra apreciar cómo los asistentes a la boda trataron de calmar a la mujer enfurecida. De acuerdo a La Vanguardia, Abraham Muyunda no se llegó a casar por segunda vez. Él fue trasladado a una comisaría.

