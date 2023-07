Una tiktoker mexicana salió por la noche a una discoteca para pasarlo a lo grande, pero mientras se movía al ritmo de la música comenzó a sentir un intenso dolor en la pierna, por lo que tuvo que abandonar la fiesta ‘temprano’ para volver a casa de emergencia y su alocado testimonio rápidamente se hizo viral.

Arehua (@soyarhua), nuestra protagonista, ama la playa, la noche y la fiesta, pero en una de sus últimas visitas a la discoteca todo salió mal sin que ella lo planeara: “acompáñame a ver esta triste historia”, inicia así su relato.

“Todo estaba bien hasta que el perrero se apoderó de mí”, y lo que vemos es a la tiktoker haciendo pasos de baile que demandan un gran esfuerzo físico lo que, sin duda, le valió que todos le pusieran los ojos encima. “Decidí dejarlo todo en el suelo”.

Mira aquí el video viral

Un dolor insoportable

“Pero, unos 5 minutos después me empecé a marear”, tras esta declaración confiesa que comenzaron las molestias: “de la nada me dio mucho frío y empecé a sentir el dolor”. Las imágenes de la fiesta terminan y lo siguiente es que la vemos dentro de un Uber.

“Tanto (dolor) que tuve que pedir un Uber de lo que mal que me sentía”, donde Arehua nos cuenta que el conductor la ayudó comprando pastillas en la farmacia: “de verdad, no saben lo que estoy sufriendo”.

Su molestia iba en aumento: “a este punto me enfrié completamente y el dolor era irreal”, ella se graba en el ascensor yendo hacia su departamento mientras se queja y, una vez en cama, lamenta haber abandonado la fiesta.

“Me tuve que ir temprano porque me disloqué una pierna... como me lastimé, pues ahora no puedo ir al gimnasio”, acaba su relato.

“Ya no tenemos 18 años, hay que calentar antes de bailar”

Pero, en la leyenda del video viral describe el momento a la perfección: “una noche de Bacardi y mucho perreo. Qué fiestota la de taff. Ya sé qué personas estaban ahí, lo van a ver y se van a ca*ar de la risa, así que mejor hacerlo contenido”.

De inmediato, miles acudieron a los comentarios para reírse de la experiencia de Arehua: “desgarre, por no calentar”, “perreo intenso”, “a mí me pasó lo mismo, me esguince la entre pierna por andar haciendo esos movimientos que ni yo sabía que podía hacer”, “y ¿cómo sigues?”, “en mis tiempos vendían pan”, “ando igual, pero fueron los dos tobillos”, “hermana, ya no tenemos 18 años, ja, ja, ja, hay que calentar antes de bailar”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.