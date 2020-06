Miles de usuarios han quedado conmovidos al conocer esta historia viral de Facebook, pues narra cómo una joven con cáncer de mama aceptó la propuesta de matrimonio que su pareja le hizo en el hospital y falleció días después.

Edoardo Parisi es el nombre del novio que quería compartir el resto de su vida con Chiara Giuntoli. El hombre nacido en Italia planificó todo para que la pedida de mano sea muy especial. Estando decidido, caminó un día a la habitación donde su amada se encontraba.

Tras pararse justo a su lado, le mostró el anillo y se arrodilló para proponerle matrimonio. Chiara Giuntoli, al verlo, no dudó en aceptar. Era el momento más feliz de esta pareja. Ella, tal y como vemos en el video viral de Facebook, lució la sortija con una sonrisa de oreja a oreja.

Sin embargo, el destino impidió que ellos se casaran. Lamentablemente, a raíz del cáncer de mama que padeció durante los últimos 2 años, ella falleció 2 días después. La enfermedad no le permitió decir ‘sí, acepto’ en una iglesia.

A manera de despedida, su novio, Edoardo Parisi, compartió el video de la propuesta de matrimonio en Facebook con un sentido mensaje en la descripción. “Este fue tu momento feliz, de hecho fue el nuestro. ¿Cómo puedes ser feliz en esta situación? Tú lo eras. El video lo demuestra. Me dijiste: ‘Perdón, no tengo la fuerza para ser más feliz que eso’. Pero en este océano de tristeza, este video es una prueba de lo que siempre he pensado. El verdadero amor siempre gana”, se puede leer en la publicación. La historia de esta pareja conmovió a una gran cantidad de internautas que viven en Estados Unidos, México y España.

