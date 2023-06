Mexicano pide ayuda a las redes para encontrar a su amor del kínder: “Ojalá no esté casada”

Si algo bueno tienen las redes sociales es que la solidaridad y movilización por una buena causa no les gana nadie: ya sea para encontrar al chico con el que se comprometió borracha en un semáforo o el farmacéutico que pidió ayuda para descifrar una receta médica ilegible. Así lo ha demostrado un joven de México que ha pedido ayuda para ubicar a su gran amor de kinder.

Este joven mexicano ha recurrido a las redes sociales, concretamente a TikTok, para buscar ayuda en su aventura romántica, ya que ha compartido un video en el que muestra la única foto que tiene de ella, a pesar de que sólo se ve la mitad de su rostro, pero esto no le ha amilanado, ya que cree en el poder de las redes sociales y en la solidaridad de los internautas para conseguir su objetivo.

Video viral: pide ayuda para ubicar a su primer amor

El video del usuario identificado como Cristian Nájera (@crisnajeramx) se volvió viral y en solo unos días de publicado ya suma más de 2.6 millones de reproducciones y tiene miles de comentarios pues la gente está enloquecida por esta búsqueda del amor perdido.

“Déjalo en mis manos para eso me pintó sola y me encanta el chisme ya vuelvo”, “Te va a encontrar, pero su esposo”, “Ojalá la encuentres, nos cuentas”, “¿Ya la encontraste? Avísame, no me quiero quedar con la preocupación”, “Yo estoy casada con el que me gustaba en el kinder y tenemos una bebé, así que sí se puede”, “Pues no soy yo, pero si quieres sí soy”, fueron algunos de los comentarios en el video viral.

Pero la historia no acaba ahí, pues gracias a la magia de las redes sociales, una excompañera del joven ha contactado con él y le ha pasado más fotos de aquellos días en el kinder. Así que ahora hay un nuevo video donde se muestran más imágenes de esta niña que ha sido identificada como Alina.

El protagonista del video viral ha revelado que estuvieron juntos en la generación 2005-2007, lo que significa que Alina tendría alrededor de 21 o 22 años hoy en día. Ahora solo queda esperar y ver si alguien reconoce a esta encantadora joven y nos acerca un paso más al esperado reencuentro.

