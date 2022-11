Los videos relacionados a la Navidad han comenzado a cobrar relevancia en las redes sociales debido a que cada vez falta menos para dicha festividad. Precisamente, un clip ha llamado la atención en TikTok porque muestra a un hombre disfrazado del ‘Grinch’ en una calle de México. Un niño, al verlo, fue hacia él para pedirle una foto y este acabó enojándose.

¿Quién es el ‘Grinch’?

Antes de seguir hablándote sobre el video viral, vamos a recordarte quién es el ‘Grinch’. De acuerdo a Wikipedia, “es un duende, un personaje de ficción creado por el Dr. Seuss”. Es considerado “un símbolo de la Navidad, como una parodia de lo que el moderno mercantilismo de la fiesta produce”.

¿Qué le dijo el ‘Grinch’ al niño?

Ahora, regresando al clip, este inicia justo en el momento en que el ‘Grinch’ se encuentra acariciando a un perro y es interrumpido por un niño, que se le acercó para decirle: “¡Tómame una foto!”. El hombre disfrazado, al escucharlo, le respondió enojado: “Ay, deja de estar molestando. Desde hace rato me estás chin***, chin*** y chin***. Pin*** escuincles castrosos”.

Mira aquí el video viral

Sus palabras ocasionaron risas en los presentes. “Es que ya una vez es cotorreo. A cada rato están mam*, mam*, chin*** y chin***. Ya me fastidiaron. Y perdón por las palabras. Sí, estoy encabro****”, agregó después, antes de ponerse de pie para después marcharse.

En TikTok, su interpretación no pasó desapercibida. A muchos usuarios les divirtió la forma en que reaccionó el hombre disfrazado, asegurando que él “se metió de lleno en el papel”. Incluso, hubo quienes bromearon diciendo que su actuación del ‘Grinch’ fue mejor que la de Jim Carrey en la recordada película ‘Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas’.

