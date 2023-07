Un día cualquiera, una madre argentina se topó con una decepcionante noticia; que su esposo e hijos le robaron los chocolates de la nevera, tras lo cual tomó una radical decisión que dejó con la boca abierta a todos en su hogar: colocó una caja fuerte dentro del electrodoméstico para guardar estos dulces y nadie los coja sin su permiso.

El video viral fue compartido en TikTok por Vidrios Francisco (@vidriosfrancisco) donde vemos a la mamá de cuclillas frente al electrodoméstico, está digitando la clave secreta para abrir la caja y guardar sus chocolates. En eso su esposo, sorprendido, pregunta.

“¿Qué hacés, boluda?”, a lo que ella, sin perder la calma, responde: “no, ustedes no me cagan más, yo tengo mis chocolates”, pero el marido replica: “no podés poner la caja fuerte en la nevera”.

Mira aquí el video viral

Pero, ella mantiene su posición: “los tengo mis chocolates acá. Una vez, dos veces, sí, tres, no, no me cagan más. Ya está, cerradito todo”, concluye la esposa tras asegurar la caja fuerte con la clave y cerrar la puerta del refrigerador.

El video viral acumula poco más de 2.7 millones de vistas y son miles las personas que no paran de reír en los comentarios: “buena idea”, “el metal de la caja fuerte te va a echar a perder la carne y verduras”, “¿por qué mi heladera no se ve así?”, “no veo fallas en su lógica”, “tengo la misma heladera”, “eso haré la próxima”, “necesito una de esas cajas fuertes urgentemente”.

