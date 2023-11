Después de varios días de rumores acerca una posible ruptura, Sebastián Yatra anunció la ruptura de su relación con la española Aitana. La noticia cayó como un balde de agua fría en las redes sociales y los usuarios tuvieron distintas reacciones.

Este 27 de noviembre, el cantante colombiano, Sebastián Yatra, anunció la ruptura de su relación con la catalana Aitana, aunque aseguró que concluyó en buenos términos. Ambos artistas iniciaron una amistad desde hace cinco años y, aunque nunca lo hicieron oficial, desde enero del 2023 se pudo conocer que iniciaron un romance por las cómplices publicaciones que compartían.

“Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien, viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, dijo el cantante tras ser abordado por el canal mexicano Telediario.

Horas antes del anuncio de Sebastián Yatra, la Aitana ofreció un concierto en Colombia, la tierra del cantante, como parte de su gira Alpha. Minutos antes de salir al escenario, la catalana se quebró y admitió no sentirse emocionalmente tan bien.

“Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer. Mi padre, antes de salir al show, ha empezado a decirme un montón de frases que eran super bonitas que le estaban saliendo en TikTok. Mi padre utiliza TikTok. Yo le decía ‘papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal’, porque hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque al final la vida son cambios y de eso va esta canción”, fueron las palabras con las que Aitana se dirigió a su público.

Las reacciones en las redes sociales tras la ruptura de Sebastián Yatra y Aitana

Poco después de que Sebastián Yatra anunciara la ruptura de su relación con Aitana, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar en las redes sociales. Algunos recordaron a Tini, la expareja del colombiano que también está soltera.

Quedan en shock por la ruptura entre Sebastián Yatra y Aitana

La solidaridad de usuarios con Aitana

aitana no es santo de mi devoción pero la pobre entre las 2 rupturas que ha tenido este año mas el album y el hate que le cae, la pobre debe estar que no puede más, sinceramente me da mucha pena verla asi pic.twitter.com/EJXijlLSXj — laura.mp3 🗝️ (@motomarix) November 27, 2023

La curiosa teoría de por qué las relaciones de Sebastián Yatra no duran

Ay hermanas yo digo que a Sebastián Yatra no le duran las novias porque SODIO es su canción😳https://t.co/fAlYLeXbnU — mandrágora (@reinaversatil) November 27, 2023

Usuarios recuerdan a Tini

El gran amor de Yatra siempre será Tini y el de Tini será Yatra. No se xq se separaron, y quizas nunca vuelvan, pero hay amores asi, que no perduran en el tiempo pero son para siempre.. — monica 🤘🕺🏼❤️ (@_bolatfamily) November 28, 2023

