Una de las cosas que siempre pido a mis amigos cuando estoy en sus casas es saber si me pueden prestar su Wifi. Sin embargo, a veces sucede que no se acuerdan la clave o simplemente no te lo quieren dar. Es por esa razón que hoy te explicaré todos los pasos para poder conectarte a internet inalámbrico sin esa necesidad de solicitar la contraseña. El truco es bastante simple y no hay necesidad de hackear algo o descargar un programa de terceros, por el contrario, solo necesitas que tu familiar o contacto te brinde su dispositivo móvil para así acceder a una serie de funciones que muchos desconocen. ¿Quieres probarlo? El único requisito es que tengas la cámara de tu celular activa y con los permisos correspondientes, además no interesa qué versión o modelo de aparato cuentas ya que esto funciona en los iPhone y en los Android.

Cómo conectarte a una red Wifi sin pedir contraseña desde tu celular

Lo primero será pedirle el celular a tu mejor amigo o familiar.

Luego deberás presionar sobre los Ajustes de su terminal .

. En ese instante presiona sobre “Conexiones” .

. A continuación anda a Wi-Fi .

. Verás todas las redes que hay a tu alrededor, incluso a la que está conectada tu amigo.

ANDROID | Es tiempo de que puedas conectarte a cualquier red Wifi usando este método. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora observarás una rueca. Presiona allí y en la zona baja verás la pestaña que dice “Código QR” .

. Verás un código bastante grande.

En ese instante solo coge tu smartphone, anda a Configuración, ingresa a Wi-Fi y presiona en el botón del QR.

ANDROID | De esta manera podrás escanear el código QR de tu amigo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Simplemente escanea el código y listo . Ya te habrás conectado a internet sin necesidad de pedir la clave.

. Ya te habrás conectado a internet sin necesidad de pedir la clave. Esto lo puedes hacer en cualquier móvil sin interesar la marca, aunque en algunos dispositivos pueden varias los pasos.

