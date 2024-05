Si eres de trabajar siempre con una pantalla a un lado o quieres extender la display de tu laptop comprándote una que no ofrece los mismos colores de tu máquina, no te preocupes, porque hoy te traigo la review de una de las portátiles que he estado probando durante algunas semanas: se trata de la Asus Zenbook Duo OLED. ¿Será buena idea invertir más de 8 mil soles? Aquí te digo lo bueno y lo malo de esta computadora.

DISEÑO

La laptop Asus Zenbook Duo OLED 2024 lleva un cuerpo hecho completamente de aluminio. Se siente bastante fría cuando la dejas descansar, en caso no la uses durante la noche. Lo bueno es que es bastante guerrera, a fin de que no se dañe ningún componente interno. Esta viene en un color denominado como Inkwell Gray.

El chasis tiene un modelo de líneas bastante bonito. En el interno observamos la doble pantalla que puedes utilizarla tanto en vertical como horizontal, ello en el caso de que quieras leer tu contenido a modo de libro, aunque un poco gigante y alargado.

En el interno observamos la doble pantalla que puedes utilizarla tanto en vertical como horizontal. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cada una de las pantallas lleva un tamaño de 14 pulgadas, acompañada por una serie de marcos no tan gruesos que evitan cualquier choque que afecte a las displays. En la zona superior del segundo panel se encuentra el botón de encendido y apagado, los de volumen y los parlantes, mismos que evitarán a que se sature el sonido cuando reproduzcas tus videos.

A los laterales tenemos pocos conectores, ya que, la característica de esta laptop es que sea delgada. Se cuentan con un puerto USB Tipo-B, 2 puertos USB Tipo-C, el HDMI y el jack 3.5 para los audífonos. Asimismo, se le puede integrar un teclado firme y uniforme. La anterior versión solo traída un mini keyboard, pero ahora la actual te permite colocar uno fijo que se une mediante pines e imanes, además funciona por medio de Bluetooth.

Cuenta con unos puertos necesarios que son suficientes para la conexión de dispositivos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También, en la base, puedes hallar aquellas escapatorias de aire a fin de que no se sobrecaliente la laptop. Lo bueno que, para proteger la portátil, puedes usar la pequeña mochila que viene dentro de la caja.

PANTALLA

La display de la Asus Zenbook Duo OLED, como había mencionado, es de 14 pulgadas. Pero hay un detalle que debes tomar en consideración, ambas cuentan con una resolución en 3K, para que puedas disfrutar de todo tu contenido sin ningún tipo de interrupción y, sobre todo, de un escalamiento de la imagen que sorprenden.

La verdad es que los colores, con certificación de Pantone, están muy bien calibrados. No hay esa necesidad de estar graduando el contraste ni mucho menos terminarlos por enfriar. Me ha gustado también la manera en como ambas pantallas protegen la vista con el protector de brillo, mismo que puede adaptarse ya sea de forma manual o automática. Solo tienes 400 nits de iluminación.

La display de la Asus Zenbook Duo OLED, como había mencionado, es de 14 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ambas pantallas también tenemos 2880 x 1800 píxeles OLED con una relación de aspecto de 16:10. También puedes alcanzar una tasa de refresco de 120 Hz para que las animaciones puedan apreciarse similares al ojo humano.

En el caso de que reproduzcas contenido de Netflix o YouTube, podrás incluso activar el HDR en esas imágenes, logrando negros profundos y blancos balanceados. Existe muy poco efecto espejo, eso quiere decir, que tiende a gozar de un matizado que no daña los colores de las imágenes, manteniéndolas fieles a como se grabaron.

Ambas pantallas también tenemos 2880 x 1800 píxeles OLED con una relación de aspecto de 16:10. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, también son táctiles y puedes apagar una pantalla para ahorrar energía. Aunque el malestar se encuentra en que debes limpiarlas a cada rato porque las huellas se terminan pegando mucho.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

¿Es buena para trabajar? Sí. La laptop está configurada para que puedas laborar en un panel mucho más grande, sin necesidad de que tengas que adaptar otra display externa. Este detalle hace que, por lo menos, cuentas con la misma resolución y no sufres desbalance de colores o que termine por colgarse. Lo bueno es que, si mueves una ventana hacia la otra pantalla, no hay lag o demora en mostrarse en el panel secundario.

La Asus Zenbook Duo OLED lleva 32 GB de RAM, aunque no se le puede aumentar más memoria ya que podrías dañar la pantalla al abrirla. De igual manera no hay mucha necesidad ya que tiene 1 TB de almacenamiento para que puedas tener todo lo que deseas sin tener que comprar tampoco una memoria externa.

La Asus Zenbook Duo OLED lleva 32 GB de RAM, aunque no se le puede aumentar más memoria ya que podrías dañar la pantalla al abrirla. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien llega con Windows 11 64x, cuenta con el procesador Intel Core Ultra 9 185H, misma que la dota de un buen desempeño y corre desde las pesadas aplicaciones de diseño, como las de edición de videos, ello en el caso de que quieras emplear el Premiere. Según la marca puede ejecutar el famoso Autocad, aunque, por los requerimientos que tiene, es más que suficiente en caso desees realizar trabajos de ingeniería.

También puedes controlar el efecto de difuminación y seguimiento de la cámara gracias a la inteligencia artificial, función brindada por su procesador. ¿Qué hay sobre los juegos? A decir verdad, me ha gustado bastante su desempeño. Eso hace que la laptop sea un todoterreno, justificando su precio.

Por ejemplo, empleé Fortnite y los gráficos se pudieron elevar en una calidad muy alta con 60 fotogramas por segundo. Estos transmitían buen nivel de detalle y no había pixelización o trabas de por medio, por el contrario, estaba muy bien calibrado y los poderes, junto con los disparos, funcionaban bien. Aunque lo incómodo aquí es su estrecho teclado. Yo te recomiendo emplear uno complementario, junto con el mouse, para que no falles por ningún instante en tu juego de estrategia. Se realizan los saltos bien hechos y cuando se gira, no se cuelga. Siempre trata de descargar los gráficos en HD del juego para evitar saturación cuando lo ejecutas.

Empleé Fortnite y los gráficos se pudieron elevar en una calidad muy alta con 60 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Genshin Impact, mismo que también me sorprendió desde el primer ataque, es que también puedes alcanzar una tasa alta de refresco, con 60 fotogramas por segundo y una calidad alta a superior. Aquí tampoco hay mucha demanda de la Asus Zenbook Duo OLED, pues los gráficos destacan bien en colores, textura y detalles. Me ha encantado el color del suelo y cómo se ve al máximo el soplo del viento, el movimiento del cabello, y hasta las explosiones de los ataques. Bien definido. Lo bueno es que puede visualizar lo mismo en ambas pantallas sin perder en ningún lado enfoque y calibración.

BATERÍA

Al tener dos pantallas prendidas, esto generará que haya mayor drenaje energético. De por sí la laptop puede llegar al 100% bastante rápido gracias a su enchufe de 65W. Su carga es mediante USB Tipo-C Thunderbolt y lograrás tener el total de la portátil en menos de una hora y media, aproximadamente.

Sin embargo, la descarga sí es un problema. La usé para realizar el teletrabajo y pudo estar encendida alrededor de las 3 horas. Si no vas a usar la segunda pantalla, lo mejor será colocarle el teclado encima o simplemente apagarla desde los ajustes. Mientras que, en los juegos, todo se puede acabar en menos de 2 horas. Así que el enchufe lo tienes que cargar a la mano en caso de comprarla.

Su punto negativo es su batería, ya que debe distribuir la energía a dos pantallas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los ventiladores tienden a escucharse en caso desees renderizar algún video, además de notar cierta calentura en la zona baja, misma que determina mayor drenaje energético.

CONCLUSIONES

La Asus Zenbook Duo OLED me parece una laptop que sigue rompiendo esquemas y que muchos valoran el hecho de que tenga dos pantallas, para trabajar sin tener una externa o complementaria.

Los colores de la display son relucientes, logrando que la calidad de los videos se muestre similares a la realidad, ello gracias también al HDR incorporado.

El procesador también está muy bien implementado, sin que haya traspiés o se termine por colgar ya sea renderizando los videos o jugando partidas pesadas.

Lo malo se encuentra en la batería. Si te la compras y no sabes cómo apagar la pantalla, se te puede ir en menos de lo que canta un gallo.

La Asus Zenbook Duo OLED se vende en Perú en 8999 soles desde la página de Asus

Aquí puedes leer más reviews