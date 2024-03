¿Será bueno para el trabajo en casa? Tras varios años de la llegada del Coronavirus y conforme fue liberándose el confinamiento, muchos adquirieron una laptop a bajo costo con la finalidad de salir de ese percanse. Ahora que ya todo ha vuelto a la normalidad, son varios los que buscan mejorar su portátil y volverla más guerrera. Es por esa razón que Asus ha presentado en el país su más reciente laptop denominada Asus ROG Zephyrus G16 (2024), misma que viene con un chasis completamente reforzado, además del procesador Intel Core Ultra 9. ¿Correrá todos los programas? Para que sepas todo sobre esta portátil, te comento que ya la he probado durante algunas semanas y ahora te digo cuál fue mi experiencia en esta review.

COLOR Eclipse Gray DIMENSIONES 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm (13.94″ x 9.69″ x 0.59″ ~ 0.65″) PESO 1.85 Kg PROCESADOR Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 22 Threads) TARJETA GRÁFICA NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 PANTALLA 16-inch Resolution 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio Refresh Rate 240Hz Response Time RAM 32 GB ALMACENAMIENTO 1 TB BATERÍA 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Fast charging. Recargable desde 0-50% en 30 minutes Power Rectangle Conn RANURAS 2 puertos USB Tipo Normal, puerto de carga, el lector de tarjetas, dos puertos USB Tipo-C, HDMI y el Jack 3.5 para los audífonos

DISEÑO

Fabricada completamente en aluminio, en su color Eclipse Gray, la laptop es bastante fría y suele tener un peso considerable frente a otras. Esta está diseñada no solo para las labores del hogar, sino también el entretenimiento, el regreso a clases o abrir programas de diseño. En la parte externa del chasis se ubican una serie de luces en línea, en color blanco, mismas que te indican que la Asus ROG Zephyrus está completamente encendida.

Cerrada tiene medidas de 35.4 x 24.6 x 1.64 centímetros y tiene un peso de 1.85 kilos. A sus alrededores se encuentran una ranura USB Tipo Normal, el puerto de carga super potente para que refuerce la introducción energética, el lector de tarjetas, además de dos puertos USB Tipo-C, el HDMI, otro puerto USB Tipo-A y el Jack 3.5 para los audífonos. Lo bueno es que trae ranuras bastante completas y no hay necesidad de conectarle una extensión.

REVIEW | El material del Asus ROG Zephyrus G16 (2024) es bastante bonito y tiene una textura suave. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su teclado cuenta con retroiluminación y se le puede adaptar hasta tres brillos diferentes, además que está bien desplegado, sin que tenga algún tipo de inconveniente el estirar los dedos al escribir. La distribución está bien hecha y el mousepad es bastante grande como para que puedas moverlo sin despegar tus manos de las teclas. De igual manera en la zona superior se hayan botones especiales como los de volumen, el brillo y el botón grande de encendido y apagado.

Otro aspecto que me ha dejado sorprendido es la finura que Asus le proporciona a su Asus ROG Zephyrus G16, y es que sus frames son delgados que no interrumpen a la vista ni terminan transformando a la laptop en un bloque. En la parte superior se tiene la cámara para tus videollamadas, misma que puedes proteger con una ranura desplazable.

REVIEW | Cerrada tiene medidas de 35.4 x 24.6 x 1.64 centímetros y tiene un peso de 1.85 kilos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, la display solo puede inclinarse a 135 grados, más que suficiente si es que vas a trabajar en el escritorio, en el sillón, para evitar que la fatiga visual se haga presente. Sin duda alguna, su estructura y el cuerpo completo de la laptop me ha dejado más que satisfecho, hasta el momento.

PANTALLA

La pantalla de la Asus ROG Zephyrus G16 de este año es bastante brillante y goza de matizado, sin tener pérdida de color. Por el contrario, las tonalidades de por sí son bastante fuertes comparándolo con otras laptops del mismo sector. Esta es de 16.5 pulgadas y es bastante ancha para que no tengas que estar adquiriendo otra pantalla.

Asimismo tiene una relación de aspecto de 16:10 con una resolución de 2560 x 1600 WQXGA en 2.5 K, generando que todo el matiz de lo que observas, desde tus videojuegos hasta los clásicos videos de YouTube, se escalen de manera rápida para que no haya pérdida de calidad alguna.

REVIEW | La pantalla de la Asus ROG Zephyrus G16 de este año es bastante brillante y goza de matizado, sin tener pérdida de color. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Incluso posee un brillo automático que te permitirá regular el panel a fin de que no tengas problemas en el drenaje de energía. Pero, sin duda alguna, lo que más me ha gustado es que la laptop no solo se queda en los 60 Hz de tasa de refresco, sino que sube hasta los 240 Hz, logrando que las animaciones, el desplazamiento del mouse, y algunos gráficos puedan desenvolverse con mayor rapidez y mejor respuesta.

Eso sí, la pantalla no es táctil y eso puede ser un acierto para muchos, mientras que para otros algo negativo. ¿A qué se debe? A mi, por lo general, me gustan las displays que no traen las pulsaciones sobre ella ya que esto desgasta mucho algunos píxeles, produciendo, en un futuro no muy lejano, un ligero quemado.

REVIEW | Lo que más me ha gustado es que la laptop no solo se queda en los 60 Hz de tasa de refresco, sino que sube hasta los 240 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el apartado del brillo, la Asus ROG Zephyrus G16 lleva 400 nits, suficiente como para hacer el teletrabajo bajo el sol sin pérdida alguna de colores o tonalidades, por el contrario, se ajusta bien, aunque sí escucharás un poco los ventiladores a fin de regular la temperatura.

RENDIMIENTO

La Asus ROG Zephyrus G16 en su versión GU605MI viene con Intel Core 9 Ultra, generando que sea una de las laptops más potentes del mercado. Esto ofrece mayor velocidad en el equipo, así como una performance que no decae ni cuando abras aplicaciones como AutoCad o los de diseño de videos. Incluso, la renderización de las cosas se hacen de forma veloz, evitando que se te cuelgue al 99%.

De igual manera, en el apartado de gráficos, lleva una Nvidia Geforce RTX, brindando una calidez en lo que observas, sin que se agregue algún tema de pixelización en la imagen. Por otro lado, la laptop lleva 32 GB de RAM, suficiente para el manejo de actividades pesadas. Por ejemplo, yo me he sorprendido con la forma en cómo trabajan los videojuegos. No hay lag, no tienes de qué preocuparte.

REVIEW | La Asus ROG Zephyrus G16 en su versión GU605MI viene con Intel Core 9 Ultra, generando que sea una de las laptops más potentes del mercado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el apartado de almacenamiento, Asus hace bien en dotar a su Asus ROG Zephyrus G16 con 1 TB, lo que te permite que no tengas que borrar documentos a la ligera ni que se te llene el espacio luego de hacer un arduo trabajo en la edición de tus videos. De igual manera lleva Windows 11 de 64 bits al cual se le introduce la inteligencia artificial, misma que la probé para el seguimiento de la cámara, a fin de evitar que tu rostro se encuentre fuera del marco.

Eso sí, si bien los ventiladores son discretos cuando haces trabajos básicos, en el caso uses aplicaciones que necesiten de varios recursos, los oirás demasiado fuertes. Además la temperatura de la laptop puede elevarse hasta los 50 grados, por lo que siempre es bueno colocarlo o, sobre una superficie plana o simplemente sobre un soporte inclinado.

REVIEW | Lleva Windows 11 de 64 bits al cual se le introduce la inteligencia artificial, misma que la probé para el seguimiento de la cámara, a fin de evitar que tu rostro se encuentre fuera del marco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el tema de los videojuegos, pude probar Fortnite, el cual me pareció bastante limpio en cuanto al movimiento de los personajes. Si bien algunos detalles son propios de la conectividad de internet que emplees, por lo menos te da esa seguridad de que no tienes que ponerle un cable Ethernet para que hagas lo que desees. El desenvolvimiento de los gráficos está bien trabajado y cuando se gira a 360 grados tampoco hay una latencia que evite atacar rápidamente o que termines perdiendo a los primeros minutos.

De igual forma sucedió con Genshin Impact. Como se sabe, el juego tiende a pesar bastante, pero eso no es desventaja pues ya usa todos sus recursos. Puedes emplear los 60 fotogramas por segundo en una calidad alta sin problemas, pues las animaciones, las escenas de combate, la respuesta de los personajes, evitan cualquier tipo de delay o que la velocidad disminuya. Además los gráficos son de muy buena calidad, obteniendo así un contraste natural que fascinará a todo gamer.

BATERÍA

La batería de la Asus ROG Zephyrus 2024 es de 90 Wh y puedes cargarlo ya sea mediante USB Tipo-C o simplemente un puerto exclusivo que le brinda mayor potencialidad. En el tema del desgaste energético, en labores básicas o dejando correr videos, puedes lograr una vida de 6 horas aproximadamente.

Sin embargo, si eres un usuario gamer o de editar a cada rato, la batería puede durar alrededor de las 2 a 3 horas. Te aconsejo que lo mejor que puedes hacer es regular el brillo a fin de evitar que se malogre rápido con tanta carga.

REVIEW | La batería de la Asus ROG Zephyrus 2024 es de 90 Wh y puedes cargarlo ya sea mediante USB Tipo-C o simplemente un puerto exclusivo que le brinda mayor potencialidad. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si se habla de la carga, puedes tener el 50 % de la laptop en alrededor de 45 minutos, mientras que el 100% llegará recién en una hora, ello a través de su cargador potenciado por 240 W. Recuerda que también puedes dotar de energía la laptop con puerto USB Tipo-C en 100W.

CONCLUSIONES

La Asus ROG Zephyrus G16 es una laptop que me ha sorprendido por su versatilidad y su nivel de contraste en las imágenes. No terminan por falseas la imagen, sino que la regulan a fin de que no se genere pixelización.

De igual forma, el hecho de que se le implemente 240 Hz ya es una de las cosas que no he visto en otra laptop de momento. El movimiento de las cosas evita a que sufras de fatiga visual y se parezca más al ojo humano.

En la performance, el Intel Core Ultra 9 lo dota de una capacidad bastante alta y no termina por sucumbir hasta en las tareas más fuertes de la portátil. Aunque me hubiera gustado mayor cuidado energético aprovechando que ya se le integra la inteligencia artificial

La Asus ROG Zephyrus G16 se vende en Perú a 11 999 soles.

