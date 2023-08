WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp con un montón de funciones de seguridad y privacidad que le han ayudado a ganar un número considerable de seguidores en el poco tiempo que lleva funcionando. A pesar de que la aplicación original sigue siendo una de las más populares en todo el mundo.

Aunque WhatsApp Plus Azul aún está lejos de competir con el WhatsApp original, muchos usuarios prefieren el APK al original porque incluye funciones extra como la posibilidad de ocultar “escribiendo” y el famoso cambio de color, entre otros muchos cambios novedosos.

Así pues, a continuación te explicamos cómo descargar e instalar el APK de WhatsApp Plus Azul en tu dispositivo Android antes de que finalice el mes de julio. Eso sí, ten en cuenta que no es inmune a baneos o suspensiones, y tus conversaciones pueden perderse si la app original lo hace. Para evitar problemas durante el proceso, sigue atentamente este tutorial.

Descargar la última versión del APK de WhatsApp Plus Azul

Es lo mismo que instalar el APK de cualquier otra aplicación. Es un archivo ejecutable, y debes habilitar la instalación de archivos externos en los ajustes de tu teléfono Android. Basta con ejecutar el archivo para que comience a cargarse. Las siguientes son las instrucciones para descargar la versión más reciente de Whatsapp Plus Azul:

Lo primero que debes hacer es una copia de seguridad de todas tus conversaciones en WhatsApp normal.

En caso lo uses, será mejor asociarla a la nube de Google Drive para que no tengas problemas en un futuro.

Además esto ayudará a que puedas recuperar tus chats en caso no te guste WhatsApp Plus Azul.

Recuerda que el APK no puede restaurar chats de momento.

Ahora desinstala WhatsApp de tu celular Android.

En ese momento asegúrate en descargar WhatsApp Plus Azul utilizando este enlace .

. Una vez que lo hayas instalado, simplemente debes darle los permisos correspondientes a Google Chrome para abrir apps de terceros.

Ahora solo coloca tu número de celular y código de verificación.

En ese instante no hagas la restauración de ninguna copia de seguridad y listo.

Cuando tengas todo, ya podrás usar la última versión de WhatsApp Plus Azul.

Recuerda siempre descargar la última versión del APK para que puedas evitar cualquier tipo de baneo futuro.

Además para evitar cualquier tipo de publicidad de por medio, lo mejor será no usar las funciones demasiado rápidas, incluso evita cambiar de tema a la aplicación o empezarán a mostrarse ads por todos lados.

En caso eso ocurra, deberás reestablecer WhatsApp Plus a través de los Temas o usando el predeterminado, de esa forma podrás eliminar cualquier tipo de publicidad.

Recuerda que para poder contactarte con WhatsApp en caso tengas alguna consulta o simplemente un problema con tu dispositivo Android o iPhone, puedes utilizar este enlace.

Allí se abrirá un formulario para que llenes todos tus datos personales: entre ellos tu nombre real, correo electrónico, puede ser tu Gmail o de cualquier empresa, el país desde donde escribes, además de tu número de celular, el cual debe estar acompañado de tu código de país. Luego deberás escribir tu duda en el pequeño recuadro en un número concreto de caractéres, trata de ser bastante concreto y no escatimes en detalles que sabes que solo se pueden arreglar presencialmente. Cuando lo envíes, WhatsApp se comunicará contigo a través de tu celular con una respuesta automática y así puedan conversar directamente.

¿Qué es y para qué sirve WhatsApp Plus Azul?

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp tiene una versión modificada llamada WhatsApp Plus Azul. Ésta app, a diferencia de la original, ofrece más opciones de personalización, como la elección de temas personalizados y la posibilidad de cambiar los colores de la interfaz.

Descargar APK de WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, GB WhatsApp

Si quieres descargar otras versiones de WhatsApp Plus, aquí también te dejamos los enlaces. Lo mejor de todo es que están totalmente actualizados.

WhatsApp Plus: enlace

WhatsApp estilo iPhone: enlace

WhatsApp Plus Azul: enlace

MB WhatsApp: enlace

WhatsApp Gold: enlace

WhatsApp Plus Rojo: enlace

Qué peligros tiene WhatsApp Plus Azul

El primer riesgo de WhatsApp Plus Azul es que su archivo APK puede contener malware. Esto se debe a que no existe una página oficial desde la que descargarlo, sino que hay cientos en Internet, muchos de los cuales pueden contener un virus que infecte tu dispositivo móvil. La app debería descargarse de repositorios de confianza, pero estos ya no están disponibles debido al riesgo.

El segundo riesgo es que WhatsApp Plus Azul robe tu información personal, como tu agenda de contactos, y la utilice para intentar robar cuentas. En otras palabras, pueden robar tu cuenta y utilizar mensajes fraudulentos para robar las cuentas de tus amigos y familiares tras obtener de ti sus números de teléfono y nombres.

Novedades de WhatsApp estilo iPhone: última versión del APK

Editar mensajes: Esta es una función propia de WhatsApp que ya tiene WhatsApp estilo iPhone. Mediante ella puedes modificar cualquier texto en el que te hayas equivocado o el corrector te haya generado una mala jugada.

Esta es una función propia de WhatsApp que ya tiene WhatsApp estilo iPhone. Mediante ella puedes modificar cualquier texto en el que te hayas equivocado o el corrector te haya generado una mala jugada. Crear videomensajes: Esta herramienta te ayudará bastante para mandar mensajes con video cortos de 40 segundos. Cada uno de ellos son enviados en una especie de círculo para que tu amigo no solo escuche lo que dices, sino también vea tu expresiones.

Esta herramienta te ayudará bastante para mandar mensajes con video cortos de 40 segundos. Cada uno de ellos son enviados en una especie de círculo para que tu amigo no solo escuche lo que dices, sino también vea tu expresiones. Saber quién te ha bloqueado: Esta es una función exclusiva de WhatsApp estilo iPhone. Para ello solo debes ir a los Ajustes de WhatsApp. Eso sí, solo se verá en el listado aquellas personas que han decidido eliminarte luego de instalar el APK.

Esta es una función exclusiva de WhatsApp estilo iPhone. Para ello solo debes ir a los Ajustes de WhatsApp. Eso sí, solo se verá en el listado aquellas personas que han decidido eliminarte luego de instalar el APK. Programar los mensajes: También tienes esa alternativa para que puedas programar todos los mensajes que desees. No es necesario tener otra APK.

También tienes esa alternativa para que puedas programar todos los mensajes que desees. No es necesario tener otra APK. Evitar que te llamen: Allí solo deberás ingresar a Privacidad para parar que cualquier persona te esté llamando e insistiendo. Eso sí, todas las llamadas no sonarán ni tampoco verás una notificación.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

VIDEO SUGERIDO

Los mensajes de voz cada vez se han vuelto más comunes en WhatsApp, por ello que en la actualidad surgen nuevas tendencias y formas de hacer esta funcionalidad más amena y divertida.

Síguenos en nuestras redes sociales: