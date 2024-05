Sony continúa lanzando productos para el hogar. En la actualidad no solo cuenta con aparatos tecnológicos de gama alta y con un costo mayor a los 2000 soles, sino que también quiere que te unas a la vanguardia con pequeñas cosas que pueden ayudar a mantener tu hogar con gadgets que usarás día a día. Uno de ellos es el Sony XB100, un parlante pequeño e inalámbrico que tiene varias funciones, incluyendo las de parear varios de ellos para que disfrutes de un sonido estéreo. Aquí la review completa.

DISEÑO

El diseño del Sony XB100 me ha gustado. Tiene una estructura gomosa que no solo te ayudará a que se sostenga bien en la mano, sino también que se le impregne agua o la arenilla de la playa, en caso te la lleves. Este dispositivo cuenta con certificación IP67, aunque lo mejor será que no se sumerja del todo al agua.

En la zona superior ubicamos un enmallado clásico de metal para que salga el sonido. A sus laterales están los botones para controlar el parlante: subir y bajar el volumen, el de emparejamiento, la luz que te indica si hay necesidad de cargar, además del puerto de carga que es mediante USB Tipo-C.

El dispositivo mide aproximadamente 76 mm de diámetro x 95 mm de altura. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el inferior ubicamos unos espacios bastante bonitos, muy similar a los parlantes gigantes. Esta versión mini evita que algún objeto extraño se meta en su interior. Si lo pones sobre la mesa, evitará a que algún elemento extraño se meta en él.

El dispositivo mide aproximadamente 76 mm de diámetro x 95 mm de altura, además pesa cerca de 274 gramos. Incluso, cuenta con una cinta para adaptarla al parlante y así poder colgarla desde donde sea.

CONFIGURACIÓN Y RENDIMIENTO

El Sony XB100 puede sincronizarse con un parlante similar a él, eso quiere decir que no puedes emplear otro del mismo tamaño o diferente marca. Solo deberás juntar la base similar del parlante principal con el del segundo para sincronizarlos.

Lo bueno es que esto se hace en menos de 5 segundos, pero eso sí, los dos Sony XB100 deben estar en modo de pareo. Asimismo, cada uno de ellos actuará como izquierdo y derecho. En caso los separes, por lo menos se mantendrán enlazados cerca de 4 a 5 metros sin interrupción.

La sincronización no demorará más de 2 minutos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, la calidad de sonido que tienen al unir ambos parlantes es más que suficiente. Me ha gustado la nitidez y el rebote de bajos que ofrece este pequeño equipo. Yo lo implementé en mi sala y cada vez que encendía uno, automáticamente el otro ya estaba listo para su funcionamiento.

El audio cuenta con unos bajos marcados, aunque en ocasiones puede que suene algo latoso, pero eso dependerá de la calidad de música que escuches, es decir, si es alto, bajo o medio. Asimismo, te puede acompañar cuando tienes visita o si no tienes demasiado espacio para hacer bulla en extremo.

Estos son todos los indicadores que tienes en el parlante. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También puede funcionar con Alexa y hasta poder contestar las llamadas mediante el altavoz, aunque usualmente no lo he probado ya que, sino la voz de mi interlocutor se escuchará muy fuerte y eso no es nada privado.

BATERÍA

La autonomía de los parlantes sincronizados del Sony XB100 me duró cerca de 14 horas de reproducción. En el caso de que emplees la conexión mediante cable, puede llegar a 16 horas, además dependerá también del nivel de volumen en el que oyes tu música.

Por ende, si empleas parcialmente el dispositivo para tus horas de trabajo, puede llegar a durarte entre 3 a 4 días de uso intermedio. Además, su carga es bastante rápida. En menos de una hora ya tendrás el 100% de energía en ambos parlantes.

La autonomía de los parlantes sincronizados del Sony XB100 me duró cerca de 14 horas de reproducción. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CONCLUSIONES

El parlante es bastante cómodo para transportarlo a donde desees. Además, su color verde agua es bastante bonito.

Por otro lado, el hecho de que tenga IP67 lo dota de buena pinta sobre todo cuando deseas llevarlo a la playa, a fin de que la arena o el polvo no lo afecten.

lo dota de buena pinta sobre todo cuando deseas llevarlo a la playa, a fin de que la arena o el polvo no lo afecten. Asimismo, el hecho de que puedas parearlo con otro parlante similar ya lo pone a tope y así puedas obtener más ganancia de volumen.

El Sony XB100 se vende en el Perú a 169 soles.

Aquí más reviews que te pueden interesar