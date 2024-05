Cada vez que necesites una laptop para trabajar, siempre buscas diversas ofertas en el mercado, aunque hay algunas que suelen costar en promedio 4000 a 8000 soles, no tienden a brindar un soporte y performance buenos. Con la finalidad de que puedas mejorar o hacer un upgrade de tu herramienta de trabajo, Lenovo ha lanzado en el Perú desde hace unos meses la Lenovo Legion Slim 5. ¿Serás más que suficiente? He estado probando durante algunas semanas esta portátil y aquí la review completa. Conoce lo bueno y lo malo en este análisis.

DISEÑO

La Legion Slim 5 de Lenovo, en su versión 16IRH8, es una laptop hecha completamente de aluminio, con teclado de plástico. En ella se ve el nombre de la marca en grande. Su color es en color Storm Grey, una tonalidad ploma que lo dota de elegancia. La verdad es que es bastante grande, aunque un poco pesada por todos los componentes internos que ayudan a que el dispositivo pueda realizar cualquier tarea sin esfuerzo.

La portátil lleva un total de 359.7 x 260.3 x 19.9 a 25.2mm, su grosor se debe a que empieza de manera delgada y va engordándose porque justo en la zona superior existen los puertos de conectividad. Asimismo, su teclado cuenta con una retroiluminación de tres niveles: uno RGB colorido, otro mucho más tirando para verde y otro blanco.

Por otro lado, la laptop pesa alrededor de los 2.4 kilos, mismos que puede generar molestias si es que la usas sobre las piernas. Sin embargo, lo que me gusta es que está lleno de puertos, logrando que no tengan que comprar alguna regleta. Lleva 2 puertos USB Tipo-C a un lado lateral, 2 puertos USB Tipo-B en la zona trasera, además del Ethernet para el cable del internet, un HDMI, un lector de tarjeta y el conector para la carga, misma que es rectangular.

En cuestión a su pantalla, tiene unos bíseles no tan grandes en su pantalla de 16 pulgadas. Encima del teclado puedes ubicar el botón de encendido y apagado, además de los altavoces que hacen que no se coloquen debajo de la laptop y suenen apañados. Esto es un acierto.

Lo que también te ayudará bastante, para que no tenga ese calentamiento en extremo, es que lleva una serie de escapatorias para que no termine de ser una sauna en caso lo emplees en tu habitación. El nivel de enfriamiento es sumamente rápido y me encanta.

PANTALLA

La display, como había adelantado, es de 16 pulgadas. Pero lo bueno es que esta cuenta con una especie de matizado para que, cuando la mires de frente, no genere un reflejo como si fuese un espejo. Ello ayudará a que el matiz de los negros sea profundo y que gocen de un muy buen contraste.

Asimismo, lleva una resolución con tecnología WQXGA de 2560x1600. Aunque sea IPS, su brillo máximo es de 300 nits. Si bien puede que en exteriores falte algo de iluminación, por lo menos en sombras o bajo la sombrilla, en caso decidas emplear tu laptop en la playa, se aprecia bastante bien.

Además puedes emplear diversas tasas de refrescos, desde los 60 Hz hasta los 165Hz, pero eso sí, debes tener en cuenta que eso generará mayor desgaste de batería. Incluso, las tonalidades se ven bastante nítidas y similares a la realidad, aunque siempre es bueno activar la luz nocturna para evitar la fatiga visual.

Lo bueno es que se escala bien la imagen y las tonalidades de los verdes, celestes, blancos, azules suelen presentar buena textura y sin sobresaturación. Además, los videos de YouTube y Netflix se presentan en buena calidad, tal como se han grabado. Puede llegar a los 2160 píxeles y la fluidez de los gráficos es bastante interesante en colorización.

RENDIMIENTO Y PERFORMANCE

En torno al procesador, la laptop tiene un procesador Intel Core i7, mientras que la tarjeta gráfica es NVIDIA Geforce RTX 4060, mismas que actúan de forma que la laptop no tenga ningún tipo de traspié, por el contrario, la fluidez de todas las aplicaciones, desde la más básica hasta las pesadas de edición de video, brindan buena performance.

Tiene en total 16 GB de RAM, por lo que correrá cualquier videojuego también sin lentitud. Se le incluye 512 GB de almacenamiento interno, incluso tiene ranuras para poder expandir la memoria, aunque eso sería cuestión de cada usuario.

La velocidad de respuesta de los toques en la display, el movimiento de los gráficos durante la edición de video me ha dejado más que satisfecho. Pude editar clips en 4K, entre reels y videos no mayor a 10 minutos, y fue más que satisfactorio, aunque no aplica el HDR.

En cuestión a los gráficos en los videojuegos, en el caso de Fortnite, pude llevar todo a 60 fotogramas por segundo en una calidad alta a muy alta y no hubo traspié. Eso sí, para mejoras debes dejar descargar los elementos en HD. El movimiento de las imágenes y los personajes son bueno y la textura de cada uno de ellos no tienen pixelización, por el contrario, se ven bastante bien y hasta redondeados, evitando los cuadrados abruptos. Además, no hay ningún tema de atraso entre audio y video, tampoco existe algún delay. El juego se disfruta al 100% aunque eso también dependerá de la conectividad a internet, para ello te recomiendo siempre emplear el cable Ethernet.

En torno a Genshin Impact también me ha gustado bastante los colores. Sugiero que emplees siempre el mouse a fin de evitar cualquier tipo de atraso. El teclado está bien puesto y se puede jugar con tranquilidad sin pixelización, con colores, con contraste y sombras estables, sin ese temor de que aparezca algún tipo de cuadrados. La velocidad de los personajes está bien hechos y pueden girar a los 360 grados sin problemas.

BATERÍA

Creo que este el máximo problema de todas las laptops cuando realizas, desde un trabajo bastante simple hasta uno completo, o abrir juegos. Durante las semanas de uso, tuve que conectar cada 4 horas la laptop con solo emplear Google Chrome y algunas apps como Word para el trabajo cotidiano.

En el caso de los juegos, en 10 minutos de abrir Fortnite o Genshin Impact, bajará la batería del 100 % hasta alrededor del 30%, por lo que hay esa necesidad de tener que trasladar el enchufe de un lugar a otro, aunque puede ser un poco pesado. Lo bueno es que hay forma de poder controlar el desgaste desde los Ajustes.

Su carga es bastante veloz y me ha sorprendido. Su adaptador brinda 230 W, por lo que tendrás el 100% en alrededor de una hora. La energía que puede otorgar la laptop es de 80 Wh.

CONCLUSIONES

La Lenovo Legion Slim 5 me ha gustado en el tema de su diseño . Aunque no es ligera, brinda una serie de puertos que ayudan a evitar que te compres las famosas regletas.

. Aunque no es ligera, brinda una serie de puertos que ayudan a evitar que te compres las famosas regletas. Los colore que brinda la pantalla también están buenos. La usé para trabajos comunes y el nivel de brillo, junto con la protección de la luz azul, no molestaba a la vista.

Además, su performance es más que seguro. La velocidad que brinda es eficiente y no se colgará ni con programas pesados.

La velocidad que brinda es eficiente y no se colgará ni con programas pesados. La Lenovo Legion Slim 5 se vende en el Perú en 6799 soles. Vale cada centavo, pues la laptop podrá obtener actualizaciones hasta el 2029, según la marca

