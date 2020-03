Mientras que la gran mayoría de los países del mundo apuestan por las cuarentenas y las suspensiones de todas las actividades sociales para combatir la expansión del coronavirus COVID-19, Suecia presenta métodos ortodoxos en su lucha contra la pandemia. Rechazando las medidas drásticas, la nación nórdica opta por métodos laxos.

Contrario a lo que hacen sus vecinos: Noruega cerró fronteras, Finlandia suspendió las actividades académicas y Dinamarca ha extendido el periodo de cuarentena, Suecia mantiene sus bares abiertos, restaurantes operativos y escuelas primarias abiertas. Su apuesta radica en el distanciamiento social y en la concientización ciudadana.

Ubicada en la península escandinava de Europa del Norte, Suecia siempre ha presentado métodos alternativos a los que el resto del mundo plantea. Con la mejor conexión a internet del mundo, un sistema de educación revolucionario y cultura corporativa no jerárquica, el país no ha brindado una medida de cuarentena para combatir la expansión del coronavirus, entre otras acciones.

Así pues, medios internacionales como “New York Times” o“Infobae” han realizado publicaciones en las que cuentan la vida de los suecos en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19. Los portales han detallado que la vida en Suecia se ha limitado; pero, no se ha restringido. Los negocios aún están abiertos y los ciudadanos salen de sus casas.

“Los parques infantiles están llenos de niños, corriendo y gritando. Restaurantes, gimnasios, centros comerciales y pistas de esquí han bajado su afluencia de gente; pero, todavía están en uso”, apunta el medio estadounidense.

“Todavía hay gente en las cafeterías al aire libre en el centro de la capital sueca. Hay vendedores de flores, adolescentes charlando en los parques. La gente se saluda de mano y con abrazos”, cuenta el medio argentino.

Las extrañas medidas por las que ha optado Suecia han hecho preguntarse al mundo si toman en serio al coronavirus COVID-19. Con una población de 10,12 millones de habitantes, hasta este sábado 28 de marzo presentaba 3.060 casos y 105 muertes; mientras que sus vecinos, Noruega, con 5.3 millones de habitantes, y Dinamarca, con 5.6, aglomeran 3.770 infectados y 19 fallecidos y 2.200 positivos y 52 decesos, respectivamente.

LAS MEDIDAS QUE SÍ HA TOMADO SUECIA PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS

Lo que sí ha hecho Suecia es recomendar medidas para sus habitantes: mayores de 70 años en sus casas, escuelas de enseñanza superior cerradas y no tener personas paradas en los bares. Todo esto apelando a la responsabilidad del ciudadano. También ha limitado las reuniones sociales, ya no está permitido actividades en la que se aglomeren 500 personas, ahora sólo se permite sólo grupos de 50 como máximo.

“Suecia es un caso atípico en la escena europea. Y creo que eso es bueno. Otros países han tomado medidas políticas desconsideradas", comentó el epidemiólogo Johan Giesecke, asesor de la Agencia de Salud de Suecia. Además comentó que se avecinan “muchas semanas y meses difíciles” para la nación nórdica, la menos estricta en medidas de prevención por la expansión del coronavirus.

El Gobierno sueco ha apelado al sentido de “ciudadanía” y “responsabilidad” de sus habitantes. Comentando que todos están en la capacidad de ejercer el distanciamiento recomendado y, de presentar síntomas del coronavirus COVID-19, quedarse en casa para evitar la expansión de la pandemia en el país.

LA NUEVA ESTRATEGIA DE SUECIA PARA LUCHAR CONTRA EL CORONAVIRUS

Cambiando el enfoque inicial que habían tomado para combatir la expansión de la pandemia, antes los médicos suecos sólo realizaban pruebas a personas que habían llegado de zonas potenciales de contagios y testeaban a los familiares y amigos cercanos de los posibles contagiados, ahora basan su estrategia en realizar exámenes a las poblaciones más vulnerables: mayores de 70 años y problemas con complicaciones respiratorias.

“La estrategia anterior de detectar todos los casos de enfermedad, al evaluar a las personas que presentan síntomas después de viajar a ciertas áreas en el extranjero, ya no es la más efectiva. Esto significa que todas las personas enfermas con síntomas de resfriado o gripe deberían estar en casa para no correr el riesgo de contagiar a otros”, detalló la Agencia de Salud Pública de Suecia.

“La gente encuentra formas de evitar las reglas”, comentó el sueco Anders Tegnell, epidemiólogo estatal de la Agencia de Salud Pública de Suecia. “Cerrar las fronteras en esta etapa de la pandemia, cuando casi todos los países tienen casos, para mí realmente no tiene sentido”, exclamó. “Esta no es una enfermedad que va a desaparecer a corto o largo plazo. No estamos en la fase de contención. Estamos en la fase de mitigación", cerró.

¿Cuánto dura el período de incubación de la COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

