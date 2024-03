De seguro no te habías dado cuenta hasta que WhatsApp decidió avisarte. Resulta que la app de mensajería rápida ha notificado a todos sus usuarios sobre una función que ya había probado bastante tiempo, aunque, al parecer, varios lo desconocían: se trata de la herramienta para bloquear tus chats sin tener que eliminarlos por completo. ¿Cómo se hace? De esa manera podrás conservar tus fotos, videos, documentos en Word o PDF, GIF, stickers o pegatinas animadas, sin pérdida alguna. Lo mejor de todo es que también estará protegido por una contraseña la cual debes recordar para evitar extraviarlas, o simplemente usar tu rostro a fin de visualizarlas otra vez. Recuerda que para este truco no hay necesidad de tener que descargar alguna app rara o de terceros ya que ello puede perjudicarte en un futuro no muy lejano a través del robo de información o el hackeo de tu cuenta. Así que hoy te mostraré qué hice para que lo repliques.

Cómo bloquear tus chats de WhatsApp sin eliminarlos

Lo primero será actualizar WhatsApp a través de Google Play o iOS Store .

. Tras ello tienes que ir a cualquier conversación de la app .

. Pulsa sobre la foto de perfil de tu amigo.

En ese instante verás un colorido menú en WhatsApp.

WHATSAPP | De esta manera tan simple podrás activar el modo "bloquear chat" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí hay una opción que dice “Bloquear chat” .

. De esa forma podrás tener oculta esa conversación sin tener que borrarlo de tu dispositivo.

Ahora te aparecerá que puedes desbloquear el chat con tu FaceID o huella dactilar .

. Cuando lo hagas, verás en la pantalla principal de todos tus chats una pestaña que dice “Chats bloqueado”.

WHATSAPP | Así se verás todas tus conversaciones bloqueadas en WhatsApp. Para acceder a ellas solo debes usar el FaceID o tu huella dactilar. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si presionas sobre ella se te pedirá tu rostro o pulsar el botón del lector de huella.

Con ello volverás a ver las conversaciones que has decidido ocultar. Eso sí, si te escriben, estas no regresarán a la pantalla principal de la app.

En caso quieras eliminar esta configuración, pulsa sobre el chat en cuestión y presiona en “Desbloquear chat”.

Nuevamente deberás poner tu huella dactilar o el FaceID y listo.

