En Perú y gran parte de Latinoamérica siempre llegan celulares de diversas gamas: desde las más altas con el último procesador del mercado, así como la más baja, con la finalidad de que puedas realizar una labor básica como revisar tu correo, chequear el WhatsApp, entre otras actividades. En ese sentido, para cubrir el sector de gama media, Vivo trajo al país su más reciente Vivo Y36, mismo que llega con un color menta que sorprende ni bien lo sacas de la caja. El terminal tiene una serie de características interesantes, pero algunas que por allí te resultarán un poco balanceadas. Si vas a comprar este smartphone en los próximos días, pues aquí te doy todos los detalles sobre si vale la pena en esta review luego de probar cerca de dos semanas el equipo.

PANTALLA LCD 6,64″

Full HD+

90 Hz DIMENSIONES Y PESO 164,06 × 76,17 × 8,07 mm

202 g PROCESADOR Dimensity 6020 RAM Y ALMACENAMIENTO 8 GB con 256 GB. MicroSD hasta 1 TB CÁMARAS TRASERAS 50 MP f/1.8

2 MP f/2.4 bokeh

2 MP macro CÁMARA FRONTAL 16 MP f/2.45 BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida 44W SISTEMA OPERATIVO Funtouch OS 13

Android 13 CONECTIVIDAD 5G

WiFi ac

Bluetooth 5.1

NFC

USB-C

Minijack OTROS IP5X / IPX4

Lector de huellas en el lateral

DISEÑO

Aunque ya tiene sus mesecitos en el mercado internacional, Vivo ha decidido traer su Vivo Y36 al mercado peruano. Este tiene un chasis bastante bonito, en la parte trasera, donde se ve un acabado muy similar al mármol. Lo mejor de todo es que puedes ser la envidia si te encuentras en la misma calle, ya que su tonalidad verde menta lo hace ver increíble.

El Vivo Y36 mide 164.1 x 76.2 x 8.1 mm y pesa nada menos que 202 gramos. No es tan pesado y se puede acomodar usándolo con una sola mano. Aunque sí debes tener cuidado con cualquier tipo de caída, por lo que existe su case de silicona que trae en la caja para evitar que se rompa durante el primer contacto con el suelo.

REVIEW | El Vivo Y36 mide 164.1 x 76.2 x 8.1 mm y pesa nada menos que 202 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A sus alrededores se cuenta con un puerto USB Tipo-C, el altavoz en modo, además de los botones de volumen, el de encendido y apagado y una ranura para colocar la NanoSIM y MicroSD. Asimismo su cuerpo está completamente hecho de plástico, aunque la fachada tiene un material de vidrio que viene protegido por una mica la cual debes cambiar ni bien lo saques de la caja.

Eso sí, viene con certificación IP54, por lo que es resistente a salpicaduras y al polvo, no es sumergible, por lo que debes tenerlo en consideración. Asimismo su panel ocupa el 85.4 % y en ella ubicamos un pequeño orificio, mismo no interrumpe por nada del mundo la visualización.

REVIEW | Eso sí, viene con certificación IP54, por lo que es resistente a salpicaduras y al polvo, no es sumergible. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo único que me llama la atención es que todavía tiene unos marcos que pueden ser aprovechables con una display curva para así gozar de versatilidad y evitar esos espacios vacíos. Eso sí, hay un desnivel en sus cámaras que tienden a salirse un poquito, por lo que hay que tener cuidado al colocarlo sobre la mesa.

PANTALLA

La display del Vivo Y36 es de 6.64 pulgadas y lleva 90 Hz de tasa de refresco, mismos que pueden ser manejables dependiendo de la velocidad de las animaciones que deseas tener. Asimismo, los colores de la capa de personalización que brinda el terminal son variables, dependiendo del contenido que visualices.

En algunos aspectos pueden ser tenues y fríos, mientras que en otros gozar de algunos puntos de contraste para que así goces de una buena calidad de imagen, sobre todo ya que posee una resolución de 1080 x 2388 píxeles, mismos con los que puedes reproducir como máximo en 2160 píxeles.

REVIEW | La display del Vivo Y36 es de 6.64 pulgadas y lleva 90 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La tecnología del panel del Vivo Y36 es IPS LCD y lleva también 650 nits de brillo. Lo mejor será siempre balancearlo para evitar drenaje energético, aunque en pleno sol, bajo el cenit, puede que le falte cierto empuje para que se visualicen todas las notificaciones con total normalidad.

En la reproducción de videos, en ciertos casos puedes verte reflejado, sobre todo cuando existen tonalidades negras y blancas. Hay que tener un poco de cuidado también en la regulación de la luz azul, ya que esto puede bajar un poco también la incandescencia de las imágenes que observas. El matiz es suave y no maltrata a la vista, además este puede ser regulado también desde el apartado de Ajustes.

REVIEW | En la reproducción de videos, en ciertos casos puedes verte reflejado, sobre todo cuando existen tonalidades negras y blancas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Vivo Y36 viene potenciado por el procesador Mediatek Dimensity 6020, un chipset de 7 nm que se lanzó el año pasado, por lo que no es tan desfasado en cuestión de tiempo, aunque ya se lanzó el 7020. Pese a que hayan avances rápidos en cuestión a este elemento, cabe destacar que el celular domina su performance de manera uniforme.

Eso quiere decir que no encontrarás demasiado traspié cuando intentes abrir juegos o simplemente ejercer algún tipo de edición rápida de video. No he notado lentitud en la apertura de las aplicaciones, incluso su capa de personalización, FunTouch 13, es bastante ligera y goza de un aspecto monocromo que ayuda a aligerar bastante el equipo.

REVIEW | El Vivo Y36 viene potenciado por el procesador Mediatek Dimensity 6020. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del sistema operativo, se le integra Android 13, mismo que es posible que alcance el famoso Android 14. De igual manera solo tenemos un nivel de almacenamiento que es de 256 GB con 8 GB de RAM la cual es expandible, reforzando considerablemente la apertura de programas pesados.

Si bien es un celular para emplearlo para labores básicas, también se defiende en los videojuegos. Por ejemplo, he abierto Genshin Impact y su resultado fue más que agradable. No hubo traspié y, aunque siempre es bueno mantenerlo actualizado para evitar contratiempos, los poderes de los personajes estaban bien manejados, además cuando se gira no se nota ningún ápice de lentitud. Eso sí, cuando te acercas a algunos árboles, puedes notar cierta cantidad de píxeles, pero no es tan grave.

REVIEW | He abierto Genshin Impact y su resultado fue más que agradable. No hubo traspié y, aunque siempre es bueno mantenerlo actualizado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual manera en el caso de PUBG Mobile fue bastante bueno el desempeño. También goza de una velocidad gráfica que se puede regular en calidad media o alta, pero a 30 fotogramas por segundo. Lo que sí te recomiendo en este videojuego es que debas descargar todos los componentes para que así evites cualquier tipo de lentitud o que se vaya a desfasar el audio o con lo que miras.

¿Se calienta? Sí, justo al lado de las cámaras hay una temperatura que bastante perceptible y debes dejar reposar el dispositivo para que así no tenga ningún tipo de contratiempos.

CÁMARAS

El Vivo Y36 tiene triple sensor trasero. En él se encuentran el lente principal de 50 megapíxeles, el macro de 2 megapíxeles y el Depth sensor de 2 megapíxeles. Además en la zona delantera ubicamos el sensor de selfies de 16 megapíxeles.

En cuestión a las tomas con la cámara estándar son bastante decentes. Quizá no lo notes en el celular al no contar con un panel extremadamente lleno de detalles, pero en la computadora o cuando lo pases a la nube, observarás mejoras sustanciales sin necesidad de emplear el HDR o la inteligencia artificial.

REVIEW | Así toma las fotos el Vivo Y36. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Vivo Y36. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El tratamiento de los colores, con las tonalidades del cielo en un buen celeste y el verdor, no quitan que este dispositivo de gama media sea demasiado básico. LO que sí te recomiendo es que cuando haya demasiado sol, sobre todo en el cenit, puedas usar cierta sombra ya que la luz impactará demasiado a los lentes y registrará tu toma con mucha iluminación.

Caso contrario sucede en los atardeceres donde las fotos tienen una calidez sin envidiar a los gama alta. Las sombras y la proyección a contraluz le dan ese toque especial en caso desees utilizarlo en el verano. En el tema de los detalles, el Vivo Y36 sí que pierde. No debes tomar las capturas con demasiado zoom o empezará a verse un poco de ruido.

REVIEW | Así toma las fotos el Vivo Y36. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Vivo Y36. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del macro y el Depth sensor, hacen un buen trabajo, pero al despegar o tener el objeto cerca, genera a que el fondo se vea un poco irregular o con cierta granulación. Aunque el primero actúa bien, es bueno siempre mantenerte quiero para evitar cualquier tipo de deformación.

En la noche sí hay que tener cuidado y emplear siempre una fuente de luz, aunque este genere un rebote incómodo. Aquí te recomiendo activar el HDR para que así tus tomas salgan más estables y eviten saturación de por medio. Mientras que en la cámara frontal, a veces salía con demasiada exposición y brillo alrededor, como si estuviera sucio el lente, aunque en realidad produzca ese efecto se sombra que no gustará mucho. Creo que todo ello se puede corregir con una actualización en el paquete o con la llegada de Android 14.

REVIEW | Así toma las fotos el Vivo Y36. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Vivo Y36. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Vivo Y36. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

BATERÍA

La batería del Vivo Y36 es de 5000 mAh y goza de un sistema de carga de 33 W, cuyo enchufe se encuentra dentro de la caja. Según la marca puedes obtener cerca del 50% en tan solo 30 minutos. ¿Qué hay en la práctica? La verdad es que sí se cumple, aunque siempre debes emplear los cables originales.

Ya en el tema del drenaje de energía, en el caso de que te guste jugar o tomar fotografías todo el tiempo, puede que tengas que cargar el terminal luego de 8 horas de trabajo. Mientras que en el tema de las labores básicas, el dispositivo responde bien y dura alrededor del día y medio realizando trabajos como responder correos, mandar WhatsApp, entre otros.

REVIEW | La batería del Vivo Y36 es de 5000 mAh y goza de un sistema de carga de 33 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Recuerda que debes siempre mantener tu Vivo Y36 en una carga óptima para que así no se desgaste rápido cuando llegues al año.

CONCLUSIONES

El Vivo Y36 es un dispositivo que puede mejorar en el aspecto de las cámaras con un update en su sistema operativo. Si bien tiene un impacto frente al sol, ya que generan que las tomas salgan reventadas, es bueno que modifique el matiz y el nivel de sombras.

La performance es bastante buena. El equipo no ha fallado durante el tiempo de uso y puede regularse subiendo su memoria RAM.

Sobre el diseño, me ha gustado su estructura escarchada que parece mármol. El color verde le da una estética elegante y digno de presumir.

En la pantalla también hay que meterle corazón con una actualización para corregir ciertos aspectos en la profundidad de negros y blancos.

El Vivo Y36 se vende en Perú a un precio de 899 soles en diversos mercados retails

