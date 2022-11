No todo es lo que parece. Si ya viste la serie “1899”, disponible en Netflix, seguramente has quedado sorprendido con el inusual final y estás a la espera de que llegue una posible segunda temporada para que puedas responder algunas preguntas que te quedaron, aunque hay muchos que no se aguantarán.

Para todos ellos que tienen algunas dudas al respecto de la producción, en esta nota intentaremos resolver uno de ellos y que está relacionado directamente con el título y con el supuesto contexto en el que se desarrolla la historia o en el que los creadores quieren que creas que están todos los personajes de ficción.

Y es que, a lo largo de todos los capítulos, la historia ha sufrido muchas vueltas y hasta existen muchas preguntas con el supuesto año en el que trascurre todo. ¿Por qué todo pasa en 1899? ¿Existe algo oculto en ese número? Conoce todas las respuestas en las siguientes líneas.

En la serie, conoceremos al Prometheus, un barco que lleva perdido varios meses y en cuyo interior encuentran a un niño que se aferra a una pequeña pirámide negra (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ SE ELIGIÓ EL AÑO 1899?

Como ya nos habíamos acostumbrado en “Dark”, Jantje Friese y Baran bo Odar, creadores de esta serie de Netflix, tienen el gusto por dejar muchas referencias en sus producciones y nada queda a la especulación, pues cada movimiento realizado por ellos tiene un significado. Y, como no podía ser de otra, el año en el que se desarrolla la serie no sería la excepción.

Muchos han de preguntarse por qué se genera todo en 1899 y no en otro año. Y es que, para los productores, aquel número tiene un gran y misterioso significado detrás, el cual ha sido revelado por ellos mismos en una reciente entrevista.

De acuerdo a las declaraciones ofrecidas para Netflix Tudum, ese año fue elegido porque está en medio de un umbral de cambio tremendo porque está por acabar un siglo para comenzar otro, así que existe una gran energía que avanza hacia lo nuevo o futuro.

“Lo que realmente nos gustó de 1899, no de 1898 o 1897, es que está en un umbral. Estás entrando en un nuevo siglo, pasando de algo que se siente de la vieja escuela a algo nuevo: el futuro. Había algo fascinante en ese momento exacto. Lo que sucedió en ese período es que el modernismo chocó con las viejas creencias”, fueron algunas de las palabras de Jantje Friese.

¿DE QUÉ TRATA “1899″?

Como podemos asumir por su título, es una serie de época ambientada en aquel año. Su historia se basa en un viaje a través de un barco de vapor desde Europa hasta los Estados Unidos, en el que se encuentran diversas personas de todo el continente que sueñan con llegar a nuevas tierras y buscar un mejor futuro.

Sin embargo, ese sueño de crecer económicamente se convierte en una pesadilla de mucha confusión cuando, en medio del océano, descubren otro barco migrante a la deriva que le da un inesperado giro a cada uno de los personajes que conoceremos en pantalla.

