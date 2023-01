Solo pasaron dos días del 2023 para que Netflix cancelara una serie. Y la primera que cayó fue “1899″, el drama histórico creado por las mentes de “Dark”, Baran bo Odar y Jantje Freise. El programa, estrenado el 17 de noviembre de 2022, no tendrá temporada 2, dejando en el completo misterio algunas claves de su historia. Los guionistas se encargaron de comunicar que la empresa de streaming desistió en darle la opción de terminar la ficción en dos o tres entregas, como se tenía pensado al comienzo.

Es irónico que tres días después de que Baran bo Odar celebrara que la serie había quedado entre las mejores del 2022, junto a “Andor”, “Pachinko” y “Severance”, en el ranking de Shondaland, su siguiente post en Instagram fuera el anuncio de la cancelación de su nueva iniciativa.

“Con un gran pesar, tenemos que decirles que 1899 no será renovada. Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada como lo hicimos con ‘Dark’. Pero a veces las cosas no salen como las planeaste. Así es la vida”, dice el mensaje en conjunto entre los escritores de “1899″.

El texto finalizó con un agradecimiento a sus seguidores, a quienes aman y nunca olvidarán el apoyo que le dieron al programa. “Sabemos que decepcionará a millones de fans. Pero queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón que fueran parte de esta maravillosa aventura”, cerró el comunicado, aunque no señalaron exactamente la explicación detrás de la cancelación.

Emily Beecham interpreta a Maura Franklin en "1899" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ NETFLIX CANCELÓ “1899″?

No hay una razón oficial de la cancelación de “1899″ por parte de Netflix. Ni la empresa de streaming ni los guionistas, Baran bo Odar y Jantje Freise, manifestaron el motivo principal detrás de la no renovación del programa, pese a que los creadores son las mentes detrás de “Dark”, uno de los grandes éxitos de la plataforma.

Y tampoco es que “1899″ haya significado un fracaso en números. Estuvo en el segundo lugar del top 10 de Netflix durante su primera semana de estreno y, hasta el cierre de 2022, superó las 70 millones de horas de visualización. Aunque no fue aclamada por la crítica, consiguió un 76% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Así, los ocho capítulos de la primera temporada llamaron la atención del público y los especialistas en televisión. Sus episodios mostraron a un elenco diverso en un viaje que se volvió más misterioso y que, al final, se explicó que se trataba de algo más siniestro. Las verdades detrás de la trama quedarán en las gavetas de los guionistas o quizás de otra plataforma si le compran el proyecto, algo muy difícil.

Entonces, ¿qué pasó con “1899″? Si tuvo una aceptable recepción del público y no fue defenestrada por la crítica, ¿por qué Netflix no le dio la opción de, al menos, cerrar su historia en la temporada 2? Lo que dijo Peter Friedlander, ejecutivo de la empresa, sobre sus razones para no renovar series, podría tener la respuesta.

Imagen promocional de la serie "1899" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ NETFLIX CANCELA SERIES POPULARES EN SU PLATAFORMA?

Peter Friedlander, ejecutivo de Netflix, explicó que cancelaron tantas series en Netflix durante 2022 por un tema comercial y bajo una mirada de largo plazo, ya que no solo quieren programas que se encuentren en el Top 10 sino que sean vistos hasta después de su mejor momento en la plataforma de streaming.

Así lo manifestó el representante de la empresa en una entrevista con Variety, donde también admitió que no es una decisión fácil, pero que es una situación que siempre ha sucedido en la industria, a pesar de lo doloroso que es dejar la historia en una o dos temporadas. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.

¿CÓMO VER “1899″?

La primera y única temporada de “1899″, de los creadores de “Dark”, está disponible en la plataforma de streaming Netflix desde el 17 de noviembre de 2022. Se trata de ocho capítulos y una historia inconclusa. Para ver el programa de manera online, puedes hacer click en este enlace.

Aquí puedes mirar el tráiler oficial de “1899″: