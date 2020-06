“365 DNI”, conocida como "365 Days” en inglés o “365 días” en español, es la nueva película polaca de Netflix, que se ha convertido en el nuevo éxito de la plataforma de streaming. Desde su lanzamiento el pasado 7 de febrero del 2020, pero se liberó en otros países en junio de este año y ahora se encuentra en el top 10 en varios países donde opera la compañía. La historia surgió a partir de una la novela erótica de Blanka Lipińska, la primera de una trilogía.

Debido al enorme éxito que tuvo “50 Shades of Grey”, muchos consideraron en su momento que esta obra era una especie de respuesta de Polonia para tener una producción similar. Dirigida por Barbara Bialowas y Tomasz Mandes, esta producción ha causado furor en el mundo por su clásica historia de “un chico malo se enamora de una chica buena" con matices de crimen y drama entre ellos.

La cinta sigue a Laura (Anna-Maria Sieklucka), una exitosa directora de ventas de un hotel de lujo en Polonia, que intenta revivir su matrimonio estancado cuando es secuestrada por Massimo (Michele Morrone), un jefe de la mafia siciliana que está obsesionado con ella y que la mantiene cautiva durante 365 días hasta que se enamora de él, mostrando las aventuras amorosas de la pareja protagonista.

Si bien las escenas sexuales gráficas se han quedado en la memoria colectiva de los espectadoras, existen algunos temas inconclusos al final de la película que dan por sentado a la audiencia que entienda, en especial por un final ambiguo que algunos no entendieron. ¿Qué pasó exactamente y cómo se explica el final de “365 DNI”? Aquí te contamos la respuesta.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “365 DNI”?

"365 DNI": ¿qué pasó exactamente con Laura Biel al final de la película de Netflix? (Foto: Netflix)

En la escena inicial de “365 DNI”, una persona dispara contra un jefe de una mafia y su hijo, Massimo. Momentos antes de este tiroteo, Massimo estaba espiando a una niña en una playa cercana. Mientras su padre termina muriendo por las heridas de arma de fuego, él vive y afirma que soñó con la niña de la playa antes de recuperarse de sus heridas mortales. Decidido a encontrar a la chica de sus sueños, él la busca.

Por su parte Laura, la chica a quien espiaba, sale con un chico que no le presta mucha atención y comienza a sentirse mal por ello. En el cumpleaños de Laura, visitan un resort para pasar unas vacaciones, y ahí es donde Massimo la conoce por primera vez. Siendo parte de la mafia que nunca acepta un “No” por respuesta, Massimo secuestra a Laura con la esperanza de que ella se enamore de él.

Por razones obvias, Laura rechaza su propuesta, pero en lugar de ser demasiado descarada con ella, Massimo hace un trato: todo lo que tiene que hacer es quedarse con él durante los próximos 365 días, y si aún no le gusta después de eso, él La dejará ir. Aunque un poco resistente a su oferta, Laura pronto comienza a adaptarse a su lujoso estilo de vida con la mafia. A diferencia de su esposo, Massimo incluso le presta mucha atención y la colma de amor.

"365 DNI": ¿qué pasó exactamente con Laura Biel al final de la película de Netflix? (Foto: Netflix)

En la segunda mitad de la película, Laura se convierte en una víctima clásica del Síndrome de Estocolmo o simplemente se enamora del gángster. De cualquier manera, ella desarrolla sentimientos positivos por su captor, y a pesar de saber casi todo sobre sus antecedentes criminales, ella lo acepta. Desafortunadamente para ella, tan pronto como comienzan a acercarse, él le pide que regrese a casa para quedarse con sus padres. Suponiendo que volverá a buscarla, Laura regresa a casa.

Sin embargo, pasan varios días y Laura no escucha nada de su lado. Lentamente comienza a regresar a su antiguo estilo de vida e incluso se encuentra con su ex en un bar. Cuando su ex intenta recuperarla, ella lo rechaza y regresa a su habitación. Ahí es donde encuentra a Massimo nuevamente. Después de discutir un poco, comienzan a hacer el amor, pero Laura nota una herida en el pecho de Massimo. Cuando ella le pregunta al respecto, él simplemente afirma que ha manejado cualquier negocio que tenía, y todo está bien ahora.

"365 DNI": ¿qué pasó exactamente con Laura Biel al final de la película de Netflix? (Foto: Netflix)

Poco después de esto, deciden casarse. En los últimos momentos de la película, Laura va de compras con su amiga Olga. Mientras ella regresa, Mario, la mano derecha de Massimo, sospecha que la familia de la mafia rival está a punto de matar a Laura. Él trata de advertirle pero no puede alcanzar su teléfono. Mientras tanto, Massimo habla con Laura por teléfono, pero el auto de ella auto pronto ingresa a un túnel y pierde la señal Mario corre hacia Massimo y le cuenta sobre la siniestra trama de sus rivales y, en la escena final, se puede ver un auto de policía estacionado justo afuera del túnel, lo que sugiere que el auto de Laura nunca salió de allí.

Ahora, antes de explicar lo que le sucedió a Laura al final, primero se debe deducir quién quería matarla. Como se mencionó anteriormente, Massimo le había pedido que volviera a casa y aparentemente la estaba protegiendo de algo o alguien. Más tarde, cuando aparece nuevamente en su vida, se lo puede ver con una herida en el pecho. El final parece conectar algunos hilos con todos los puntos de la trama, indicando que Massimo tiene un archienemigo que incluso mató a su padre.

Más adelante en la película, cuando Massimo le pidió a Laura que volviera a casa, probablemente trató de vengarse de este rival, y así es como consiguió esa herida en el pecho. Por otro lado, Laura probablemente todavía está viva y solo ha sido secuestrada por la nemesis de Massimo. Además, “365 DNI” se ha adaptado de una trilogía de libros, por lo que todavía hay mucho más en su historia. En la secuela de esta película, si hay una, Massimo intentará rescatar al amor de su vida y asegurarse de que ella no tenga el mismo destino que su padre.

VIDEO RECOMENDADO

El filme polaco es protagonizado por Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone.

“365 DNI” 2, ¿tendrá segunda parte la película erótica de Netflix?