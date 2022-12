Luego de un año lleno de compromisos, como el lanzamiento de su exitoso disco “Un verano sin ti”, el cual incluyó populares temas como “Titi me preguntó” y “Después de la playa”, la gira “World’s Hottest Tour” por Latinoamérica y Estados Unidos, así como su debut en el cine de la mano en “Tren Bala” junto a Brad Pitt, el cantante se alista para un merecido descanso.

Y es que, luego de un año más que intenso, la celeb de Estados Unidos, que estaría muy cerca de unirse a la WWE, tiene todo listo para un retiro temporal de la música, luego de completar lo que sería una de las giras más lucrativas del mundo, dejando atrás a Coldplay, Daddy Yankee o Karol G.

Si bien la temporada ya terminó para el artista urbano, que buscará liberarse del estrés junto a Gabriela Berlingeri, este no deja de hacer noticia, esta vez debido a que una fanática que bailó con el cantante en su última presentación.

Bad Bunny cerró su gira internacional con sus presentaciones en México (Foto: Michael Tran / AFP)

FANÁTICA REVELA A QUÉ HUELE BAD BUNNY

Hace unos días, “San Benito” se presentó en México, país en el que completó dos presentaciones en la CDMX y Monterrey, en las cuales, pese a la polémica por la venta de boletos, convocó a miles de personas, entre las que destacaron figuras como Danna Paola y Alex Hoyer o Kevin Álvarez y Domelipa.

Del mismo modo, otros fanáticos hicieron de todo para asistir al concierto, entre los que se encuentra una usuaria identificada en TikTok como “Hey Its Mayrin”, quien consiguió subir al escenario y cantar al lado del boricua.

Según relató la joven, Benito Martínez Ocasio, nombre real del “Conejo Malo”, la notó entre la multitud debido a que estaba en los hombros de su novio, algo que facilitó que este la distinga entre la multitud.

Si bien el artista urbano la invitó a subir al escenario, inicialmente la logística del evento intentó impedirle el acceso, pero terminaron por dejarla pasar luego de ver que fue el propio cantante quien había solicitado su presencia.

“Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que él no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado. Todo mundo lo vio, lo notó, y dije ‘ya perdí mi oportunidad de bailar chido’ y pues no. Todo salió bien”, explicó.

Luego de compartir su experiencia, algunos usuarios en la red social le pidieron más información del momento, entre los que destacó un interesado en saber “a qué huele Benito”.

“Después de eso, dije, no lo abracé y luego ya él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume”, reveló.

Del mismo modo, marcó distancia de otra usuaria que también bailó con el cantante de 28 años y aseguró que tenía un buen olor.

“Yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, sentenció.