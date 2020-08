“Agents of SHIELD”, conocida originalmente como “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.” o en su forma abreviada “Agents of S.H.I.E.L.D.”, se convirtió en una de las series más importantes de Marvel Television para hacer frente al Arrowverso en el 2013, Ahora, en su séptima temporada, todo termino y cada personaje tuvo su respectivo final.

“ Agents of SHIELD ” llegó a su fin el miércoles 12 de agosto de 2020 luego de siete temporadas. Aunque inicialmente la serie se vinculó a las películas del MCU, con cada entrega Coulson y su equipo marcaron su distancia y establecieron su propia historia alejados del universo del cine de la compañía.

El último episodio reúne a todo el equipo una última vez para enfrentarse a los Chronicoms, aunque no solamente lo hacen una vez, sino dos por las líneas de tiempo alternativas. Luego de ello, cada personaje tuvo un cierre en su historia, pero con el potencial de regresar nuevamente si la Tierra los necesitaba.

Screenrant hizo un recuento de lo que pasó durante los últimos momentos de la temporada 7 de “ Agents of SHIELD ” y cómo quedaron sus protagonistas, desde aquellos que decidieron alejarse de la lucha con sus nuevas familias a otros como Quake, interpretado por Chloe Bennet, que espera continuar en el mundo de Marvel a futuro.

¿QUÉ PASÓ CON CADA PERSONAJE DE “AGENTS OF SHIELD” AL FINAL DE LA TEMPORADA 7?

1. Mack se convierte en el nuevo Nick Fury

Mack era un director de SHIELD poco probable, su ética y sentido de la moralidad frecuentemente entraban en conflicto con su necesidad de hacer el trabajo. Eso había llevado a muchos espectadores a creer que finalmente renunciaría, pero en cambio parece que se ha sentido cómodo con el papel. De hecho, la visión del futuro muestra que ha revitalizado con éxito SHIELD y se ha convertido en el nuevo Nick Fury.

Se le muestra de pie en la cubierta de uno de los varios Helicarriers de SHIELD, con una gabardina tradicional de Nick Fury. Pero Mack será un tipo de director muy diferente, y claramente dará a sus agentes mucho más margen de maniobra que Nick Fury.

2. Quake se convierte en una Embajadora Galáctica de SHIELD

Quake siempre se ha centrado en su necesidad de tener una familia, y la profecía de Enoch la conmocionó cuando le dijo que el equipo se disolvería. Pero, un año después, encontró una nueva familia como líder de una unidad de élite SHIELD en Zephyr Three, viajando por el cosmos y sirviendo como embajadora de la Tierra.

Ella es muy adecuada para el papel, ya que anteriormente pasó meses viajando por el espacio y se ganó una reputación temible en toda la galaxia. La tripulación de Daisy incluye a su recién descubierta hermana Kora y su amante Sousa, quienes aparentemente se están aclimatando bien a la nueva línea de tiempo.

3. May se convierte en la nueva directora de la Academia Coulson

La agente May fue asignada originalmente al equipo de Coulson para monitorearlo, y ella inicialmente no estuvo de acuerdo con muchas de sus decisiones. Sin embargo, se suavizó con el paso del tiempo y se convirtió en una figura materna y mentora de Daisy. Ahora, parece que la Agente May aceptó ese papel, convirtiéndose en la directora de la nueva Academia SHIELD, apropiadamente llamada Academia Coulson.

Allí, entrena a la próxima generación de agentes de SHIELD, incluidos activos mejorados como el Flint perdido en el tiempo. Sin duda, las habilidades empáticas de la Agente May son tremendamente útiles, ayudándola a evaluar a sus estudiantes y a protegerse contra futuras incursiones de grupos como Hydra, que intentarían infiltrarse en SHIELD para sus propios fines.

4. Yo-Yo se convierte en una velocista al mismo estilo de “The Flash”

Mack y Yo-Yo todavía están juntos, y Yo-Yo ha ascendido en las filas de SHIELD, ahora liderando su propio escuadrón. Los poderes de Yo-Yo se expandieron radicalmente en la temporada 7 de “Agents of SHIELD”, transformándola en una súper velocista más tradicional. El final de la temporada mostró esto de una manera divertida,siendo Yo-Yo la respuesta de Marvel a “The Flash” de DC en la televisión.

Mientras tanto, es interesante ver a Yo-Yo liderando un escuadrón, porque eso sugiere que Mack ha reescrito completamente el libro de reglas con respecto al antiguo “Índice de Dotados” de SHIELD. Las reglas antiguas requerían que cada activo mejorado sea supervisado por un agente SHIELD normal, pero en cambio, Yo-Yo está a cargo.

5. Fitz y Simmons se retiran para cuidar a su hija

Fitz y Simmons han dejado oficialmente SHIELD, aunque todavía parecen estar ayudando como asesores científicos de vez en cuando. La pareja fue el corazón de “Agents of SHIELD”, originalmente un alivio de la comedia pero que gradualmente se convirtió en la mejor historia de amor de MCU, y obtienen su merecido final feliz.

El enfoque de Fitz-Simmons ahora es criar a su hija Ayla. Sin embargo, a Fitz y Simmons siempre les ha encantado la alegría del descubrimiento, y seguramente se lo habrán comunicado a Ayla; seguramente saldrá bien, solo porque estará muy emocionada de explorar la Tierra.

6. Deke se convierte en director de SHIELD en otra línea temporal

La historia de Deke llegó a una conclusión de la manera más divertida posible. Deke siempre fue un hombre fuera de tiempo, y eligió permanecer en la línea de tiempo alternativa, sacrificándose para que SHIELD pudiera regresar a casa. Curiosamente, tras el ataque de Chronicom, a Deke se le pidió que dirigiera al puñado de agentes de SHIELD supervivientes, lo que significa que podrá construir su propia versión de SHIELD en esa línea de tiempo.

6. El LMD de Coulson sigue activo y con una nueva Lola

Phil Coulson no es ajeno a la muerte, y en “Agents of SHIELD” temporada 7 resucitó como un Life Model Decoy (LMD) avanzado utilizando la tecnología Chronicom. El propio Coulson nunca estuvo del todo seguro de qué hacer con esta nueva existencia; iba en contra de sus propios deseos, pero llegó a aceptarlo, y aparentemente ha estado viajando por el mundo como un operativo independiente.

Sin embargo, el diálogo al final de la temporada 7 de “Agents of SHIELD” sugirió que todavía se desempeña como un solucionador de problemas independiente para Mack, y el director de SHIELD decidió regalar a Coulson una versión mejorada de Lola como regalo. May dejó en claro que Coulson sería bienvenido para enseñar en la Academia, y los dos parecían dispuestos a retomar su antigua relación.

