Hace siete meses, Aislinn Derbez hizo pública su relación con Jonathan Kubben, aunque nunca definieron exactamente el título. Desde entonces, se les ha visto mantener su autonomía, pero compartiendo especiales momentos juntos. Sin embargo, podría ser que la nueva historia de amor de la hermana mayor de los Derbez haya terminado.

Antes de iniciar su relación con el fotógrafo, se casó con el actor Mauricio Ochmann, conocido por sus papeles en telenovelas como “El señor de los cielos” y “El Clon”. Dos años después, la pareja tuvo una hija llamada Kailani. Pese a ello, decidieron divorciarse en el 2020.

La última vez que se vio a Aislinn y Jonathan juntos, fue durante su viaje a Arabia Saudita a finales de mayo. Dada la ausencia de fotografías juntos en sus respectivas redes sociales, empezaron a correr los rumores de una posible ruptura.

¿AISLINN DERBEZ TERMINÓ SU RELACIÓN CON JONATHAN KUBBEN?

Por medio de su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez absolvió las dudas de sus seguidores cuando le consultaron acerca de su situación amorosa. Un usuario utilizó la caja de preguntas para saber si la actriz tenía pareja y ella respondió que estaba soltera.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, escribió en sus historias junto a una fotografía en la que aparece con amigos como Esmeralda Pimentel y Leticia Sahágun.

Captura de pantalla de la historia de Instagram de Aislinn Derbez en la que responde que ha terminado su relación con Jonathan Kubben (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

Asimismo, otro seguidor también le pidió consejos sobre cómo dejar ir a alguien al que todavía se ama, pero con el que no funcionó la relación. La actriz de 36 utilizó una publicación de Sofia Villalonga en el que recomienda protegerse a sí mismo.

En este caso, su respuesta podría aplicar a su reciente ruptura o al proceso de divorcio que pasó con Mauricio Ochmann.

Al parecer, Jonathan y Aislinn habrían decidido quedar como amigos. Todo indica que la actriz de “La casa de las flores” está buscando concentrarse en ella, sus amigos, su familia y su hija.