En el último trimestre del año, Aleska Génesis ha sido protagonista de varias noticias en los medios de comunicación por la presunta brujería que le hizo a Nicky Jam y por sus acusaciones de abuso psicológico en contra de su ex Miguel Mawad, por lo que la atención se ha volcado a ella, siendo de interés cualquier declaración o, incluso, publicación en redes sociales.

Ahora, la modelo venezolana no ha acaparado la atención de la opinión pública por algo relacionado con el cantante urbano, sino por algo que compartió en su cuenta de Instagram, que casualmente lo ha vinculado con su expareja Miguel Mawad. Pero eso no es todo, ya que lo publicado ha preocupado a sus millones de seguidores.

Y es que Aleska Génesis ha revelado que está sufriendo una enfermedad que le produce una caída de cabello importante. Además, ha culpado a su exnovio de haber generado ello con todos los abusos de los que sería víctima, de acuerdo a sus múltiples declaraciones.

¿QUÉ ENFERMEDAD LE PROVOCA CAÍDA DE CABELLO A ALESKA GÉNESIS?

Con una serie de fotografías que publicó en Instagram, Aleska Génesis mostró que tiene una zona del cuero cabelludo totalmente descubierta, despertando una enorme preocupación en quienes querían saber qué estaba ocurriendo con ella. Es así que también escribió una larga descripción para dar detalles.

Según sus palabras, está sufriendo alopecia, enfermedad que provoca la caída del cabello en los seres humanos. Y eso no es todo, ya que este proceso que está afrontando le ha causado mucho daño y ha perjudicado su autoestima.

“Esta soy yo actualmente. Mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido la autoestima (estoy sufriendo de alopecia). No he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad”, escribió la famosa.

Así se ve Aleska Génesis desde que se le empezó a caer el cabello (Foto: Aleska Génesis)

ALESKA GÉNESIS CULPA A MIGUEL MAWAD

Durante los últimos meses, Aleska Génesis asegura ser víctima de violencia psicológica por parte de su ex Miguel Mawad, por lo que tema por su vida y ha pedido restricciones en su contra. Según cuenta ella, desde que terminó la relación, estos ataques han sido constantes e intimidadores.

Todo el estrés que la ha causado toda esa situación sería el detonante para que comience a perder cabello. Es más, ella misma ha asegurado, sin mencionar el nombre, que él ha sido el culpable de todo lo que está pasando, pero que seguirá batallando para que se haga justicia.

“Esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo. Desde hace 3 meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado y hoy temo por mi vida y por mi seguridad. Tengo miedo de que algo me pase”, escribió.