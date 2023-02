Lee Jae Wook es el actor que interpreta a Jang Uk en “Alquimia de almas” (“Alchemy of Souls” en inglés), la serie coreana que estrenó su segunda temporada el 10 de diciembre de 2022 por el canal tvN, mientras que llegó el 21 de enero de 2023 a Netflix.

En “Alquimia de almas”, Lee Jae Wook da vida a un señor noble pero pobre del clan Jang. Para la segunda temporada, Jang Uk empuña la espada de Nak-su y lucha contra los cambia-almas. Aunque aún recuerda a Nak-su, un encuentro con un cambiador de almas le permite conocer a Jin Bu-yeon (Go Yoon-jung). Así, el personaje sufre una transformación.

A finales de febrero de 2023, la segunda temporada de “Alquimia de almas” llegó a su final y el actor coreano Lee Jae Wook reveló que inicialmente rechazó interpretar a Jang Uk en la serie dirigida por Park Joon-hwa. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Lee Jae Wook da vida a un señor noble pero pobre del clan Jang (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ LEE JAE WOOK RECHAZÓ EN UN INICIO SER JANG UK EN “ALQUIMIA DE ALMAS”?

En una entrevista con Xportsnews, Lee Jae Wook reveló que inicialmente rechazó el papel de Jang Uk en “Alquimia de almas”. El actor surcoreano confesó que dudó en participar en el proyecto dirigido por Park Joon-hwa porque no se sentía capaz de realizarlo.

“Para ser honesto, lo rechacé al principio”, afirmó Lee Jae-wook, quien anteriormente trabajó en series como “Recuerdos de la Alhambra”, “Extraordinary You”, “I’ll Go To You When The Weather Is Nice”, “Do Do Sol Sol La La Sol”, “Move to Heaven” y “Besos y presagios”.

Aunque en un inicio Lee Jae Wook no se sintió preparado para dar vida a Jang Uk en “Alquimia de almas”, finalmente aceptó el papel para desafiarse y asumir un nuevo reto en su carrera.

Lee Jae Wook estudió teatro y cine en la Universidad Chung-Ang (inglés: "Chung-Ang University") (Foto: Netflix)

“Era demasiado difícil y me preguntaba si sería capaz de llevar a cabo bien este proyecto. Sin embargo, creo que llegué a hacerlo únicamente por mi deseo de asumir un nuevo desafío”, agregó.

Lee Jae Wook también confesó que finalmente se sintió cómodo interpretando a Jang Uk en “Alquimia de almas” y que quedó satisfecho con el trabajo que realizó en la serie.

“Desde la perspectiva del actor, estoy increíblemente satisfecho con los resultados. Además, ¿no es este un drama que no sabes cuándo volverás a encontrar? Cuento con el hecho de que lo terminé bien”, explicó.