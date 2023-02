Dentro de poco, llegará el final de la segunda entrega de “Alquimia de almas” a Netflix, donde debería cerrarse la historia de los hechiceros, así como la relación entre Jin Bu-yeon y Jang-uk. Dado la popularidad que ha adquirido la serie coreana, los fanáticos se preguntan si tendrá una temporada 3.

Los últimos dos episodios del dorama de época se estrenarán el sábado 18 de febrero. Esta entrega giró en torno a Jang-uk, quien debe lidiar con la responsabilidad de haber ocultado a la asesina Nak-su, por lo que emprende la tarea de cazar cambia almas.

Sin embargo, su amor fatal no estaba tan muerta como pensaba, pues la familia Jin decidió rescatar el cuerpo de Mu-deok / Jin Bu-yeon, trayendo de regreso al alma de la asesina.

Hasta el momento, Jin Bu-yeon ya descubrió que es en realidad Nak-su, pero Jang-uk todavía no se da cuenta que la mujer que ama sigue viva. No obstante, ante el nuevo plan que tiene en mente Jin Mu y la reina, parece que todo se revelará dentro de poco.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la temporada 2 de “Alquimia de almas”.

¿”ALQUIMIA DE ALMAS” TENDRÁ TEMPORADA 3 EN NETFLIX?

Hasta el momento, Netflix y tvN (la emisora en Corea del Sur) no han confirmado que “Alquimia de almas” vaya a tener una temporada 3 (o parte 3). No obstante, no es motivo para desmotivarse, pues eso también significa que no han anunciado que este será el final oficial.

Es poco común que las series coreanas tengan más de una entrega, y mucho menos tres, por lo que no es seguro que la buena acogida que ha tenido tanto a nivel local como internacional vaya a ser suficiente. Cabe mencionar que la serie ya terminó de emitirse en Corea del Sur el pasado 8 de enero de 2023.

De acuerdo a datos de Nielsen Korea, la segunda temporada de “Alquimia de almas” tuvo un puntaje promedio de 1.887 de rating. Mientras tanto, en Netflix se encuentra en el Top 10 Global desde hace 7 semanas con más de 11 millones de horas vistas.

En el episodio 8 de la temporada 2 de “Alquimia de almas”, Jang-uk y Nak-su decidieron estar juntos (Foto: Netflix)

Lo más probable es que “Alquimia de almas” no tenga temporada 3, pues algunos de los actores ya han anunciado que emprenderán otros proyectos, por lo que no continuarían con la historia.

Algunos de ellos son Hwang Min-hyun (Seo-yul), Go Yoon-jung (Nak-su/Jin Bu-yeon) y Jo Jae-yoon (Jin Mu).

¿DE QUÉ PODRÍA TRATAR LA TEMPORADA 3 DE “ALQUIMIA DE ALMAS”?

Honestamente, lo mejor es que concluyeran la historia en la temporada 2, pues esta entrega les dio un final feliz a Jang-uk y Nak-su. Lo mismo sucedió con Park Dang-gu y Jin Cho-yeon, quienes vieron su boda frustrada en la primera parte.

Si es que nos posicionamos en una postura extremadamente positiva y queremos construir más drama, podríamos hacer teorías de la continuación de la historia de los hechiceros de Dae-ho.

Puede que una nueva amenaza surja en Dae-ho, donde los jóvenes tendrán que enfrentarlos, pero esta vez como líderes de sus respectivas casas. No obstante, es poco probable que las guionistas, Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, amplíen la historia.