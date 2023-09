Decidió hablar fuerte y claro. Semanas después de que José Emilio Levy acusó a la pareja de Ana Bárbara de controlar y maltratar a los hijos de la cantante, ella no dudó en salir en defensa del hombre que ama y responderle a quien fue su hijastro. ¿Qué le dijo? ¿Se pelearon? En los siguientes párrafos, los detalles.

Cabe señalar que la intérprete de “Bandido” se convirtió en la madrastra de José Emilio y Paula Levy, los dos hijos menores de la fallecida Mariana Levy, luego de casarse en 2006 con su viudo José María Fernández ‘El Pirru’, pero terminaron divorciándose en 2010.

La artista decidió responderle dos semanas después a su exhijastro (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

¿QUÉ DIJO JOSÉ EMILIO LEVY SOBRE EL NOVIO DE ANA BÁRBARA?

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el joven dio a conocer que la pareja de Ana Bárbara trata mal a los hijos de la artista. “Me di cuenta de cómo Ángel [Muñoz] trataba a mis hermanos. No me parecía nada. No solo a Chema, también a Emiliano; a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto porque es el más chiquito, al que más cuidó, yo creo que a él sí le agarró cariño (…). Pero igual, los trataba horrible, incluso le puso cámaras en sus habitaciones”, señaló a fines de agosto de 2023, aunque precisó que sólo eran maltratos psicológicos, pues físicos nunca existieron. De ahí su decisión de irse a vivir a México con su padre ‘El Pirru’.

Cabe señalar que la cantante tiene tres hijos biológicos de distintos padres: Emiliano, de 22 años; José María ‘Chema’, de 16; y Jerónimo, de 11.

En otro momento, precisó que Muñoz se aprovecha de la intérprete de “Lo busqué” y que la apartó de sus seres queridos. “Se está aprovechando de Ana Bárbara, ¿cómo un [ex] policía de migración [como él] puede tener un Corvette? Tiene una casa de 4 millones [de dólares]. O sea, ¿cómo es posible? (…). Él es quien hizo que se distanciaran todos [sus familiares] de ella”.

LA RESPUESTA DE ANA BÁRBARA A JOSÉ EMILIO LEVY

Ana Bárbara decidió responder a José Emilio Levy, a quien le aclaró que nadie controla su vida y que es muy feliz con Ángel Muñoz. “A ver, ¿tú me ves controlada ahorita? Nada más deduzcan, échenle un ojo a la realidad. Estoy feliz, mi pareja es una de las personas, o la persona en este momento, más importante. Claro, hay gente buena, otra gacha, pero él es el compañero que elegí para mi vida, para estar mejor ahora”, señaló a “Ventaneando”.

Respecto al trato que tiene su novio con sus hijos, resaltó la labor que hace con ellos, por lo que se siente agradecida de que haya llegado a su vida. “Durante los últimos, ya casi 9 años, me ha ayudado con la difícil tarea de la maternidad, haciéndola de padre sin serlo de sangre (…). Mis hijos son un pedazo de mi alma, y lo he dicho en mis canciones, no tengo más que bendiciones para mi familia. Emiliano ya tiene 22 años y agarró su rumbo. Jerónimo está, y vive, conmigo, y Reyli [Barba] está feliz [por eso]”, afirmó.

Es preciso indicar que Ana Bárbara tiene una relación desde 2014 con Ángel Muñoz, un exagente de migración, quien es menor que ella por 15 años. Ellos viven en California, Estados Unidos.