Desde hace algunas semanas, la salud de Andrés García ha causado intriga entre los seguidores del icónico actor de telenovelas, pues esta empeoró producto de las enfermedades, como la cirrosis, que arrastra por varios años.

A esto se le suma que la celeb de México sufrió una dura caída que le dejó una profunda cicatriz en la frente, por lo que fue internado por algunos días, en los cuales estuvo acompañado de su esposa Margarita.

Sin embargo, y aunque en los últimos días parecía recuperar su estado de salud, llegando a reconciliarse con su hija tras varios años de disputas, el actor sorprendió a sus seguidores al negarse a brindar una entrevista.

El actor Andrés García junto a su esposa Margarita Portillo, quien lo ha acompañado en sus peores momentos (Foto: Andrés García / Instagram)

¿POR QUÉ ANDRÉS GARCÍA RECHAZÓ ENTREVISTA?

A pesar de estar mal de salud, el recordado protagonista de “Mujeres Engañadas” había aceptado brindar entrevistas y hasta desafió al actor Hernán Palazuelos a un duelo. No obstante, esto cambió recientemente.

Hace unos días, la producción del programa “Chismorreo” intentó contactarse con el veterano actor para pactar una entrevista, a lo cual este respondió que no se encontraba bien y no podría brindar la entrevista.

“Yo me siento muy débil, por el momento no puedo platicar de nada. Tengo la garganta jodida también, entonces no es el momento. Usted lo que quiere es una entrevista, pero yo estoy muy enfermo ahorita, no voy a dar entrevistas”, explicó el actor en un video difundido por el propio programa.

Del mismo modo, el actor indicó que prefiere esperar unos días para mejorar su estado de salud y fuerzas, y así conversar con los conductores.

“Tendríamos que esperar, no sé cuánto que me sienta yo un poco menos mal y que pueda hablar mejor porque, si se da cuenta, me está costando trabajo hablar”, sentenció el artista de 81 años.

EL ESTADO DE SALUD DE ANDRÉS GARCÍA

Hace unos días, el actor compartió un video en su cuenta de YouTube, donde se acerca los 100 mil suscriptores, que lo muestra tendido en su cama, pues se sentía débil para incorporarse.

“Voy a tener que hacerme un nuevo análisis o se me bajó la hemoglobina otra vez porque a partir de que tuve la leucemia me quedo muy baja la hemoglobina y si baja tantito por alguna razón me quedo muy débil”, explicó.