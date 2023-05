No cabe duda de que la relación que tuvieron Anuel AA y Karol G es una de las más recordadas en el mundo del entretenimiento, sobre todo en el género urbano, ya que muchos de sus fanáticos los veían hacer una vida juntos; sin embargo, la magia de ese amor terminó, y aunque al inicio parecía que retomarían su romance por las veces que el rapero le pidió que vuelvan, la ‘Bichota’ no dio su brazo a torcer y lo trataba como un amigo, pero todo eso acabó cuando su ex apareció con Yailin La Más Viral, con quien se lucía y le mandaba indirectas, no sólo eso, pues casó con ella y tuvo una hija, aunque acabaron antes de que nazca su pequeña. Lo peor, se supo que cuando estaba con la dominicana tuvo otra niña fruto de su romance con Melissa Vallecilla, y aunque ahora recupera el tiempo perdido con su nena, su existencia no ha vuelto a ser igual, sobre todo porque le falta a su lado la intérprete de “Tusa”.

Sí, aunque el rapero trató de seguir su camino como si nada y pese a los amoríos que tuvo, nunca pudo sacar de su mente, su ser y su piel a la intérprete de “TQG”. Si bien, antes tenía prohibido que se mencione a la colombiana o alguien usara el clásico cabello azul que la identificó por bastante tiempo; al parecer dejó todo eso atrás y quisiera volver a reencontrarse con el gran amor de su vida, algo que consiguió en un concierto. Si estás pensando que la vio cara a cara, lamentamos informarte que no, pero sí lo hizo con un estampado suyo en una almohada. Su reacción se volvió tendencia.

Anuel AA y el DJ Luian en la gala del Latin American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas (Foto: AFP)

EL BESO DE AMOR QUE LE DIO ANUEL AA A KAROL G

Durante uno de sus conciertos, Anuel AA estaba en el escenario y mientras su público gritaba y coreaba sus canciones, a una de sus seguidoras se le ocurrió lanzarle una almohada que al cantante se le resbaló cuando trató de atraparla, pero ni bien la recogió y la volteó, una sonrisa iluminó su cara. ¿De qué se trataba? Pues en ella estaba estampado el rostro de Karol G. Él se quedó mirándola por unos breves segundos y de inmediato beso la imagen para luego devolvérsela a la gente.

Debido a su reacción y la notable alegría y ternura con la que miró a su expareja, el que menos comenzó a asegurar que el intérprete de “Ella quiere beber” busca más que nunca recuperar el amor de la artista, aunque muchos aseguran que esta mantiene una relación con Feid y ya olvidó por completo al rapero.

Cierto o no, su último tema “Mejor que yo” parecería dedicado a la musa de sus sueños colombiana, a quien le recuerda que pese a estar con cualquier persona, nunca va a igualar lo que él le hizo sentir en todos los aspectos de su relación.

El rostro de Anuel AA contemplando la imagen de Karol G (Foto: chismes.hoycol / Instagram)

¿AMOR O ESTRATEGIA?

A pesar de que para muchos, Anuel AA no puede sacar de su cabeza y su vida a Karol G, de quien no sabe cómo llamar su atención, para otros se trata de una simple estrategia por el lanzamiento de sus temas.

Y es que como sabemos, si hay algo que le gusta al puertorriqueño es crear polémica en base a algo y convertirse en el centro de todo, y esta no sería la excepción; tal como muchos de sus seguidores y de la popular ‘Bichota’ aseguran.

“Creo que perdiste más tú, la buscaste en tantas mujeres y nadie te llenó”, “Desde que Anuel se fue, Karol G se puso Triple M. Volver con Anuel es la mala suerte”, “Dónde están los que dudaban del markenting”, Anuel Marketing”, son algunos de los comentarios.