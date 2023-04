La cantante colombiana no deja de ser noticia, y no solo cuando se trata de alguna producción musical o una performance sobre el escenario. Karol G se presentó el 15 de abril en 2023 en el famoso show “Saturday Night Live” (SNL), convirtiéndose en tendencias en redes sociales, y ha vuelto a remecerlas con el llamativo cambio de look que se ha realizado. Te contamos las causas detrás de esta decisión.

La intérprete, natural de Colombia, fue una de las invitadas de gala del SNL, junto a la actriz cubana Ana de Armas. Su performance fue bastante celebrada por sus millones de fans, no en vano en Instagram la “Bichota” cuenta con más de 60 millones de seguidores.

Fueron precisamente estos quienes viralizaron su cambio de look y empezaron a comentar el porqué había decidido retornar a un color y apariencia que había tenido en el pasado. La referencia a Anuel AA, su exnovio y cantante de música urbana, fue inevitable.

La natural de Medellín nació en febrero de 1991 (Foto: Karol G / Instagram)

KAROL G CAMBIO DE LOOK TRAS SU PRESENCIA EN “SATURDAY NIGHT LIVE”

La intérprete de “Provenza” publicó en su cuenta de Instagram el 16 de abril una serie de imágenes en donde lo que más resaltó fue el color de su cabello. Y es que si bien ya tenía el pelo de un color similar, la novedad fue el pintado de casi toda su melena, y con un color rosado más claro.

La cantautora convulsionó redes con su cambio de look (Foto: Karol G / Instagram)

La publicación en menos de 24 horas superó los 5 millones de likes y miles de comentarios, en su gran mayoría de aprobación. Asimismo, muchos se cuestionaron cuál era el motivo de este cambio.

El polo con el que sigue rechazando el Photoshop en sus fotos (Foto: Karol G / Instagram)

La decisión es parte del nuevo look que lucirá mientras promociona su nuevo disco “Mañana será bonito” -que se estrenó el 24 de febrero de 2023- con su tour de conciertos.

¿EL LOOK DE KAROL G ES UN RECUERDO A SU ROMANCE CON ANUEL AA?

Sin embargo, un grupo de fans de la medellinense aprovecharon la caja de comentarios para señalar que ese color de cabello ya lo usó. Para ser más preciso durante la época que anduvo de novia con Anuel AA.

Incluso, algunos internautas buscaron una imagen de archivo de la colombiana en su propio Instagram -la intérprete no ha borrado sus instantáneas con Anuel- y dieron con una que data del 24 de abril de 2019 y que no deja dudas, es prácticamente idéntica. ¿Será que aún extraña los tiempos de Anuel? Por ahora, la artista no se ha pronunciado al respecto.