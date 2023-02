Fiel a su clásico aspecto masculino, el actor turco Can Yaman sigue publicando diversas fotografías de su día a día en Budapest, capital de Hungría. Si bien se encuentra en el país europeo por motivos de trabajo, el histrión reconoció que se ha sentido absolutamente solo durante las grabaciones de “El Turco”, su más reciente proyecto para Disney+.

No hay duda de que la megaproducción de “El Turco” quiere arrasar en audiencia en Disney+, y no encontró mejor manera que conseguirse un peso pesado como Can Yaman para que sea su protagonista. De esta manera, la gigante del streaming optó por llevar a cabo todas sus grabaciones en el cálido ambiente de Budapest.

En tal sentido, y a pesar de ser las últimas grabaciones de “El Turco”, el actor otomano confesó a un conocido medio televisivo que no se encontraba en un estado de ánimo óptimo, pues llegó a sentirse sumamente solo durante cada una de las grabaciones de la serie.

El actor sigue estando activo en sus redes sociales (Foto: Can Yaman / Instagram)

Recordemos que el protagonista de “Pájaro Soñador”, “Dolunar” y “El señor equivocado” tiene ya varios meses en la capital húngara, esto luego de mudarse temporalmente desde su hogar en Italia.

Eso sí, gracias a las diversas postales que Can ha publicado en sus redes sociales, hemos sido testigos de la rutina que ha tenido el actor para la serie, ya sea su preparación para escenas de lucha o simplemente aprender el arte de montar a caballo.

¿CAN YAMAN ESTÁ DEPRIMIDO EN BUDAPEST?

Aunque siempre hemos reconocido el profesionalismo del actor, Can Yaman tuvo que lidiar unos días por una enfermedad y dejar de lado los sets de rodaje para ir a descansar. Por ello, los últimos meses que padeció el galán de melodramas fueron en absoluta soledad y resignación.

Tal versión fue confirmada por el propio artista en un programa de la televisión italiana hace un tiempo, pues Can resultó ser el invitado estrella que sorprendió a una seguidora suya. “En este período de mi vida en Budapest me siento solo, nunca antes me había pasado… y desearía tener a mi lado a una mujer fuerte como tú”, le dijo el también modelo de 33 años a la farmacéutica admiradora de su trabajo.

Para el histrión, su proyecto en Hungría no ha sido del todo placentera (Foto: Can Yaman / Instagram)

Recordemos que, desde su rompimiento con Diletta Leotta, al famoso actor no se le conoció algún otro romance o saliente, por lo que no sería descabellado pensar que Yaman ande buscando el amor entre los sets de televisión.

Fue así que luego de un breve paso por Italia, el histrión tuvo que retornar a tierras húngaras para finalizar las grabaciones. “Una de un millón de prácticas desde que empezamos... Lo echaré de menos durante un tiempo después de este mes. Poco a poco está llegando a su fin y es gratificante verlo. Aún queda mucho trabajo por hacer”, fue lo que compartió el reconocido galán de novelas en su feed personal de Instagram.

LOS PLANES DE CAN YAMAN

Por ahora, el actor anhela regresar a Italia para seguir realizando sus proyectos personales como la venta de su perfume Manía, cuyos ingresos son donados a un hospital infantil en tierra tana.

La estrella turca es reconocido por brindar apoyo a hospitales para tratar niños (Foto: Diez Minutos)

En ese sentido, el actor otomano también destina ayuda a niños ucranianos con síndrome de Down que llegaron a diversas ciudades italianas por causas de la guerra. ¡No hay duda que tu corazón es enorme, Can!