Carlos Gómez ‘El Cañón’ es un personaje ligado al mundo del deporte, pero también a los programas de competencia, donde se hizo un nombre. Y es que tras su pasó por “Exatlón Estados Unidos” en 2019, en el equipo azul como parte de los Contendientes, vimos el potencial de este venezolano, quien demostró de qué estaba hecho, y aunque fue eliminado, se ganó el cariño del público. Tras esa experiencia continuó su vida de entrenamientos, por lo que su disciplina y forma de ser lo llevaron a ser convocado en la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, donde está dando de qué hablar. Debido al interés que han mostrado muchos sobre él, varios desean saber cuál es su historial amoroso.

Recordemos que cuando entró al reality de Telemundo, él aseguró que estaba soltero y esperaba encontrar el amor en la convivencia, algo que no cayó nada bien en Maripily Rivera, quien en la segunda semana de posicionamiento no dudó en decirle que no era una persona real por jugar con los sentimientos de las mujeres, algo que evitó responderle en ese momento, aunque después le pidió que se le presentara porque no sabían quién es.

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE CARLOS GÓMEZ ‘EL CAÑÓN’?

A continuación, las parejas o las personas que han sido vinculadas con Carlos Gómez ‘El Cañón’:

LORENA MÁRQUEZ

El mensaje que le envió Lorena Márquez a su esposo Carlos Gómez 'El Cañón' en la competencia (Foto: Exatlón Estados Unidos / Facebook)

En 2019, cuando formó parte de “Exatlón Estados Unidos”, Carlos Gómez recibió un mensaje de su padre y su esposa Lorena Márquez, quien le deseó todo lo mejor en la competencia, pero sobre todo le hizo saber que estaba orgullosa de él, lo amaba y extrañaba demasiado. Sus palabras calaron profundo en el competidor, quien se conmovió.

Lamentablemente, la relación no funcionó y su historia de amor acabó, algo que recordó el propio venezolano el momento que Maripily seguía cuestionándole su comportamiento: “La de hace cinco años, la conozco: Lorena, mi exesposa”, le dijo.

¿ESTUVO SALIENDO CON SHEYNNIS PALACIOS?

Carlos Gómez 'El Cañón' junto a Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023. Se especuló que ambos estaban saliendo (Foto: People en español)

De acuerdo con People en Español, la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, tuvo una salida con ‘El Cañón’ antes del estreno de “La casa de los famosos 4″. Según este medio, tras el evento que organizó Telemundo para la nueva temporada del formato, ambos pasaron bastante tiempo juntos, algo que continuaron haciendo tras concluir la reunión.

“Ellos estuvieron platicando mucho. Después tuvieron una cita y se fueron a cenar, parece que hay algo por ahí”, precisó una fuente a la revista. Lo cierto es que ella no se ha pronunciado al respecto, pues se trataría de una amistad.

COQUETEOS CON ALESKA GÉNESIS

Ella ha sido pareja de Nicky Jam y en “La casa de los famosos 4” despertó el interés de varios habitantes (Foto: Aleska Génesis / Instagram)

Una vez ya en “La casa de los famosos 4″, Carlos Gómez ‘El Cañón’, quien entró a corazón abierto a la convivencia, ha tenido ciertos coqueteos con algunas habitantes, aunque si nos fijamos bien, con la que posee más acercamiento es con Aleska Génesis, quien se muestra amable con él.

Esto no tendría nada de malo, si es que desde un primer momento, otro participante del reality, Clovis Nienow, no hubiese intentado tener algo con ella. Él era tan evidente en su atracción hacia la joven, que esta tuvo que ser directa y señalarle que solamente lo veía como un amigo. Al sabe esto, ‘El Cañón’ ha aprovechado para tener tratos especiales con la modelo, quien no le es indiferente, aunque recordemos que ella lloró cuando Christian Estrada fue el primer eliminado.