¡El fin de otro romance! La última semana de mayo nos sorprende con la ruptura de los cantantes Christian Nodal y Cazzu. La confirmación fue realizada por el propio cantante de música regional, quien anunció a través de redes sociales el fin definitivo de su relación con la madre de su hija Inti. ¿Qué pasó entre ambos y por qué decidieron ponerle punto final a su amorío? Te cuento los detalles en esta nota que Mag tiene para ti.

A pesar de que eran vistos como una de las parejas más sólidas del medio, el rumor de una posible crisis entre Cazzu y Nodal venía siendo esparcido por las redes sociales durante los últimos días. A tal punto que muchos medios hablaron de infidelidades e indirectas por parte de las estrellas de música latina. Sin embargo, el anuncio de su separación recién se confirmó este jueves 23 de mayo a través de Instagram.

Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres y llenaron de felicidad a sus seguidores. Aquí una imagen de ambos cuando fueron a la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2022 en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada, el 16 de noviembre de 2022 (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿Qué pasó entre ellos? Pues, te lo cuento en esta nota que Mag tiene para ti.

CHRISTIAN NODAL SE SEPARA DE CAZZU: LO QUE SABEMOS DEL ROMPIMIENTO

Como bien sabemos, Cazzu y Nodal se convirtieron en padres en septiembre del año pasado. Todo era amor, risas y felicidad entre ambos durante varios meses. Sin embargo, las especulaciones en torno a su crisis comenzó a ventilarse desde mediados de abril pasado.

Fue así que el intérprete de “Limón con sal” y “Botella tras botella” reveló al mundo del entretenimiento su inminente ruptura con Julieta, nombre real de la argentina Cazzu, a través de un breve comunicado en Instagram. Según el artista de la música regional, ambos han decidido tomar caminos separados.

Aunado a ello, Nodal, de 25 años, confesó que aún siente amor y respeto por la madre de su pequeña Inti. “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti”.

Este fue el comunicado de Christian Nodal para anunciar su rompimiento con Cazzu (Foto: Christian Nodal / Instagram)

Finalmente, el también exnovio de la española Belinda puntualizó que estaba totalmente agradecido por todos los momentos que pudo compartir con Cazzu a lo largo de estos últimos dos años. Fue así que Nodal cerró su publicación pidiendo respeto y apoyo a sus fanáticos en esta situación personal que atraviesa.

“Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio”, concluyó el autor de éxitos como “Ya no somos ni seremos”.

¿CAZZU LE FUE A INFIEL A NODAL? RUMORES DE POSIBLE CRISIS ENTRE CANTANTES

Días atrás, Cazzu compartió en Instagram fotos luciendo su figura recuperada tras el parto de su hija. Sin embargo, lo que más generó reacciones fue su comportamiento cariñoso junto a otro hombre que fue reconocido como otro artista argentino llamado Luck Ra.

De acuerdo a los reportes de magazines como “Venga la Alegría”, el intérprete mexicano tampoco se quedó atrás en las indirectas y publicó una instantánea junto a una mujer que fue reconocida como Estevie. Se sabe que esta joven era cantante y participó junto a Nodal en un evento en su natal México.

Cazzu y Nodal terminaron su relación a pocos meses del nacimiento de su hija Inti (Foto: Christian Nodal / Instagram)

Las indirectas no cesaron y Cazzu publicó un mensaje que alertó a sus seguidores en redes sociales. “Lo que me falta de linda, me sobra de … pero eso no significa que no tenga temores que se caiga de…”.

De momento son solo especulaciones, pero la situación podría aclararse con el pasar de los días.

