La noche del 15 de abril de 2023, Cazzu hizo emocionar hasta las lágrimas a sus fanáticos tras dar a conocer que estaba embarazada. La noticia la dio al comienzo de su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, con el que cerraba su gira “Nena tramp tour”. Amigos, familiares y sus seguidores no dudaron en felicitarla, lo mismo hizo la mamá de su pareja Christian Nodal, quien no dudó en deshacerse en halagos hacia la argentina. Aunque todo el mundo expresaba sus mejores anhelos para los cantantes, hubo alguien que guardó total silencio; nos referimos a Belinda, la ex del mexicano.

Pese a que la intérprete de “Luz sin gravedad” intentó mantener perfil bajo, finalmente pudo referirse al tema. ¿Qué dijo exactamente? En los siguientes párrafos te detallamos todo lo que señaló sobre el hecho de que su exnovio se convertirá en padre; no solo ello, pues hizo un pedido especial a los periodistas.

La cantante y actriz, además de referirse a su expareja, hizo un pedido especial a los periodistas (Foto: Belinda / Instagram)

¿QUÉ DIJO BELINDA SOBRE CAZZU Y CHRISTIAN NODAL, QUIENES SE CONVERTIRÁN EN PADRES?

¡Por fin se pronunció! Tras ser abordada por la prensa en Aguas Calientes, Belinda se refirió por primera vez a Cazzu y a su ex Christian Nodal, quienes se convertirán en padres. Aunque al inicio intentó evadir el tema, las preguntas tan directas de los periodistas no le dejaron opción y tuvo que contestar.

“Un bebé es una gran bendición y es una alegría”, manifestó a los medios mientras atendía a sus seguidores, dándoles autógrafos y tomándose fotos. Con estas breves palabras, Beli desea lo mejor a la nueva familia que se viene formando entre los artistas.

Cazzu y Christian Nodal en la gala de la Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación en el Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada, el 16 de noviembre de 2022 (Foto: Valerie Macon / AFP)

BELINDA HACE UN PEDIDO ESPECIAL SOBRE CHRISTIAN NODA Y CAZZU

Mientras se refería al embarazo de Cazzu, la también actriz española hizo un pedido especial a los periodistas respecto a su vida privada y a quienes formaron parte de ella como fue Christian Nodal.

“Les pido por favor, y aprovecho esta cámara, para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, manifestó sin pronunciar directamente el nombre del cantante mexicano.

De esta forma, la intérprete de “Amor a primera vista” deja en claro que ya no quiere que la metan indirectamente en la vida de alguna de sus exparejas y pide respeto para todos: a ella, a su ex y a la futura madre de su hijo.

EL ROMANCE DE BELINDA Y CHRISTINA NODAL

Belinda y Christian Nodal se convirtieron en una de las parejas más queridas por los fans. Ellos se conocieron en los Premios de la Radio, que se llevaron a cabo en noviembre de 2019 en Dallas, Fort Worh, Texas; él ganó en la categoría a “Mejor Artista Masculino del Año” y ella en “Colaboración del Año”. Pero no fue hasta que en 2020 volvieron a encontrarse en “La Voz México”, donde se desempeñaron como coaches, fue en dicho programa que cupido hizo de las suyas y el amor surgió.

Aunque se mostraban muy felices, pues hasta pedida de mano hubo, el amor llegó a su fin en febrero de 2022. Una ruptura que terminó entre dimes y diretes, y donde incluso las madres de los artistas también opinaron.

Tras ello, en junio de 2022, Nodal fue visto paseando de la mano con Cazzu, tiempo después confirmarían su noviazgo y ahora ambos se alisan para recibir a su primer hijo juntos.