¿Otra pareja se separa? Este año ha estado lleno de rupturas, como el de Becky G y Sebastian Lletget, o el sorprendente giro en la relación de Rosalía y Rauw Alejandro. Por ello, ahora los fanáticos del reguetón están preocupados, pues se rumorea que Daddy Yankee y Mireddys González, una de las parejas más sólidas del medio, podrían estar a punto de ir por caminos separados.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, es uno de los más grandes referentes del género urbano e, incluso, es considerado por muchos como el “rey del reguetón”.

Aunque es usual que celebridades tan grandes como él tengan diversas parejas o salgan con supermodelos (sí, hablamos de ti, Benito), Yankee lleva más de 30 años de relación con Mireddys González, quien también es la madre de sus hijos.

Sin embargo, “En casa con Telemundo” dio a conocer un pequeño detalle en las redes sociales de ambos: ¡ya no se siguen! Y si bien para muchos esto podría parecer insignificante, en la época actual, en la que las redes sociales son parte esencial de nuestras interrelaciones, algo así podría significar algo muy grave.

Daddy Yankee y Mireddys González disfrutando de unas vacaciones juntos (Foto: Mireddys González / Instagram)

¿DADDY YANKEE Y MIREDDYS GONZÁLEZ REALMENTE SE HAN SEPARADO?

¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué pasa con la pareja de Daddy Yankee y Mireddys González? Hasta ahora, ni el Big Boss ni Mireddys han soltado algún comunicado oficial sobre su relación, ni han respondido a los rumores que inundaron el Internet recientemente.

¡Pero espera! Aunque no sabemos a ciencia cierta qué está pasando, este mes de octubre nos dejó algunas pistas jugosas. No solo por el hecho de que ya no se sigan en redes sociales, sino porque Mireddys ha estado soltando indirectas que podrían hacer que hasta Sherlock Holmes se rasque la cabeza.

¿Y qué decir de los mensajes en sus Instagram Stories?: “No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas”.

Y, para darle un toque más “profundo”, otro mensaje nos deja pensando: “Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos”.

¿Significa esto que Daddy Yankee le fue infiel a Mireddys? ¿Alguien más la traicionó? Honestamente, solo el tiempo lo dirá.

Pero, ojo, Mireddys es una reina de las redes sociales y le encanta mantener a todos nosotros en vilo. ¡Así que cuidado, podríamos estar en medio de una pista o simplemente en medio de un drama cotidiano!

Sin embargo, lo que no podemos pasar por alto es que se dejaron de seguir en las redes sociales. Eso, amigos míos, no suena como una buena señal. ¡Este año realmente no ha sido el mejor para el amor, y no solo en el reguetón! ¡Ay, el misterio del corazón roto continúa!