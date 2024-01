El 2023 fue un año muy importante para Daniel Arenas, no solo por su crecimiento como artista, dejando atrás la faceta de actor de telenovelas, sino porque se afianzó como una de las figuras de Telemundo, siendo uno de los presentadores de “Hoy Día”, el matinal de la cadena hispana en Estados Unidos.

En el programa de Telemundo, la celeb de Estados Unidos ha vivido momentos muy curiosos, como el candente beso a Adamari López o la tierna sorpresa que recibió por su cumpleaños en el programa.

Con la llegada de un nuevo año, el novio de Daniel Álvarez ha revelado que tiene algunos propósitos y metas que busca cumplir, además de referirse a la posibilidad de volver a las telenovelas, una pasión de la que se despidió en noviembre del 2021.

¿DANIEL ARENAS VOLVERÁ A LAS TELENOVELAS?

En conversación con Mezcal TV, Daniel Arenas reveló cuáles son sus proyecciones para el 2024 y su futuro en el matinal de Telemundo, donde es una de las figuras principales en la conducción.

En ese sentido, el actor y conductor de 44 años dejó en claro que, si bien es una de sus grandes pasiones, no tiene entre sus planes volver a la actuación. Por el contrario, buscará afianzarse como presentador de televisión.

“Ahorita como número uno, el programa, seguir aquí en “Hoy Día”. No lo descarto del todo, pero si lo volviera a hacer sería ya con otro enfoque, no quiero hacer lo mismo que vengo haciendo, creo que hay etapas para todo en la vida”, señaló.

Para el actor colombiano, si la propuesta es original, consideraría volver a las telenovelas, aunque como requisito, debería alejarse del rol de galán o protagonista de una historia dramática clásica.

“Me gustaría hacer proyectos donde no fuera el galán, donde no fuera la típica historia de amor. Si vuelvo a actuar tiene que ser algo que no haya hecho antes, que tenga otro propósito, que tenga otro fin; esa es la palabra, otro fin”, agregó.

Penélope Menchaca, Andrea Meza, Chiky Bombom, Daniel Arenas y otros famosos son parte de Hoy Día (Foto: Telemundo)

LOS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO DE DANIEL ARENAS

Al igual que millones de personas alrededor del mundo, Daniel Arenas también ha compartido lo que serán sus propósitos de nuevo año, destacando que buscará cambiar varios aspectos en este 2024, incluyendo los pensamientos negativos.

“Todos traemos una maleta atrás de ¡uff!, de mucho peso, cosas que sin que sea nuestra culpa traemos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra crianza”, explicó.

Del mismo modo, se comprometió en dejar atrás todo aquello que no lo deja avanzar y que no le permite ver lo mejor de la vida.

“Creo que de mis principales proyectos es ir soltando eso que a veces nos quita la paz, eso que a veces no nos deja ser verdaderamente quienes somos en esencia y nos nubla la mirada de las cosas valiosas en la vida”, sentenció.