A poco de celebrarse el Día de la Madre en territorio estadounidense, la polémica Daniella Navarro reveló que la etapa de la maternidad ha logrado generarle más de una sonrisa en su día a día. ¿Cómo atraviesa la exintegrante de “La casa de los famosos” ser mamá soltera? Pues, aquí en MAG te lo contamos.

En diálogo con Carlos Adyan, Navarro reveló que ha tenido que poner un alto a su etapa como celebridad para priorizar la crianza de su hija, teniendo como principal dificultad seguir simulando la trama de una familia de papis felices.

“Lo más complicado para mí es continuar la historia de papás felices”, comentó la actriz venezolana durante el espacio de “En casa con Telemundo”. Luego, añadió que todo ese tema de la independencia no le ha sido ajeno, pues padeció la misma situación durante su etapa de infancia.

Daniella Navarro tiene una hija de 5 años llamada Uguiella Urbina Navarro (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

“Vengo de una crianza maravillosa, de una mamá soltera que me enseñó cómo hacerlo, entonces lo difícil o complicado lo disimulamos con una sonrisa para que ella no se dé cuenta”, sostuvo la exintegrante de “La casa de los famosos”.

¿LA HIJA DE DANIELLA NAVARRO NO HABLA CON SU PADRE?

Sobre el tema del contacto entre su hijita Uguiella y su padre, Navarro fue tajante. “El contacto no existe”, indicó la histrionisa nacida en Venezuela.

Eso sí, la pareja de Nacho Casano indicó que esta lejanía no es debido a su decisión o por algo con lo que tenga que ver directamente. “Pero no porque yo no quiera, no porque yo le ponga una condición económica ni muchísimo menos, nada, pero muchas veces hay hombres que si no eres pareja no es papá y esto espero que mi hija no lo vea y si lo ve que lo vea grande”.

En ese sentido, la oriunda de Caracas reveló que ha tenido que simular ser una familia feliz para que su pequeña hija no se vea afectada por el divorcio de sus padres.

Daniella Navarro reveló su situación como madre soltera en Estados Unidos (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

“Le repito notas de voz, ‘mira, papi está pendiente de ti, papi esto, papi lo otro’, pero la realidad es que no es y quizá yo lo estoy haciendo mal, quizá yo me convertí en una mentirosa para no ver a mi hija sufrir, pero no me importa”, aseveró.

LE HUBIESE GUSTADO UN FINAL DISTINTO

Algo de lo que Daniella se arrepiente es que su pequeña no haya tenido una convivencia común y corriente con su padre, ya que el amor de los padres es algo irremplazable en la vida de un niño en crecimiento.

“Me encantaría que fuese distinto, que él entienda que el amor que yo siento por él simplemente se transformó como el padre de mi hija y que en su vida él puede imaginar que yo lo vaya a condicionar o que le vaya a poner precio, para nada. Yo lo único que quiero es que seamos papás de Uguiella”, alegó Daniella.

Daniella Navarro junto al padre de su pequeña hace algunos años (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

Eso sí, la histrionisa señala que su relación con el argentino Nacho Casano va de las mil maravillas, pues desde el momento en que se conocieron en el show de Telemundo, lograron congeniar de las mil maravillas.

“Va superbien. Todo va bien, gracias a Dios”, sostuvo al respecto. Sea como fuere, nadie duda de tu rol como adre, Dani. ¡Enhorabuena por la crianza de tu pequeña!