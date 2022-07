Luego que que el último capítulo de la segunda temporada de “Demon Slayer” haya sido transmitido, se conocieron mayores detalles de lo que será la tercera entrega del anime que ha generado una gran aceptación en fanáticos de todo el mundo y que es todo un éxito.

Aunque no exista una gran cantidad de información al respecto, los verdaderos fans de la historia han creado una enorme expectativa con lo que será la tercera temporada.

Es más, ya se han creado varias teorías al respecto y medios especializados han comenzado a especular sobre los personajes, historias y la posible fecha de estreno.

El pasado domingo 13 de febrero se emitió el último capítulo de la segunda temporada de "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

TRÁILER DE LA TERCERA TEMPORADA DE DEMON SLAYER

La productora encargada de la realización de este programa ha publicado un pequeño adelanto de la tercera temporada. Sin embargo, en ese video no se han dado mayores detalles más que unas cuantas imágenes que podrían generar dudas y ansiedad en quienes quieren conocer aún más.

LO QUE SABEMOS DE LA TEMPORADA 3 DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”

Por más que se hayan revelado ciertas imágenes de la siguiente entrega del anime, la fecha de estreno aún no ha sido dada a conocer. Sin embargo, hay especulaciones al respecto.

Teniendo en consideración lo que ha sucedido en las primeras temporadas de la serie, se cree que los nuevos episodios puedan llegar en los últimos meses del 2022.

No obstante, también existe la posibilidad de que se estrene esta nueva entrega en los primeros meses del próximo año, así que solo queda estar atento a las actualizaciones que informe Ufotable.

Sobre los capítulos en sí tampoco existen muchos datos para dar a conocer, pero se considera que abarcará los episodios 100-127 del manga original.

Es probable que Tanjiro se dirija a Swordsmith Village (la Aldea del Herrero) para obtener una nueva arma, pero todo no será tan fácil como parece pues se podrían aparecer algunos cuantos demonios en la historia.

Además del tráiler de la tercera entrega, los productores del anime dieron a conocer el póster oficial, el cual tampoco da mayores luces sobre lo que se verá en imágenes.

Póster oficial de la tercera temporada de "Demon slayer" (Foto: Ufotable).

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “DEMON SLAYER”?

En ‘No Matter How Many Times We Reborn’ (2x11), último episodio de la segunda temporada de “Kimetsu no Yaiba”, se abordó la historia de fondo de los demonios, es decir, sus vidas antes de recibir la sangre de Muzan. Además, los protagonistas debieron frenar el veneno de Gyutaro y el único tratamiento posible fueron las llamas antidemonio de Nezuko.

Con la reunión de Upper Rank, debutaron varios demonios importantes, incluido Kokushibo. Y si has leído el manga, sabrás lo que significó este encuentro.

Tras 113 años de enfrentamientos, por fin Tanjiro Kamado y sus amigos logran derrotar a la Luna Superior 6 en "Demon Slayer Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

¿DE QUÉ TRATA EL ARCO DE LA ALDEA DEL HERRERO?

El Arco del Herrero es el noveno arco de la serie manga “Kimetsu no Yaiba”. Los herreros son artesanos que fabrican las armas para las Demon Slayers Corps, entre ellos las katanas de los espadachines y Pilares. Debido a que deben mantener en reserva su identidad, usan máscaras y viven en una aldea muy escondida, la cual es conocida como la Villa de los Herreros. Más detalles AQUÍ.

¿QUIÉN SOBRESALE EN EL ARCO DE LA ALDEA DEL HERRERO?

De todos, el más popular es Haganezuka Hotaru, el encargado de elaborar las katanas para Tanjiro, pero como este casi siempre las destruye o pierde, lo recrimina por no valorar su trabajo, publica el portal IGN Latam.

A raíz de su enfrentamiento en el arco del Distrito Rojo, cuando Tanjiro se despierta se da cuenta que no tiene su katana y que ha recibido infinidad de cartas de Haganezuka, quien lo insulta y dice que no volverá a hacerle una espada. Entonces, ¿cómo luchar?

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “DEMON SLAYER”

¿CUÁL ES LA HABILIDAD DESCONOCIDA DE INOSUKE EN “DEMON SLAYER”?

En el capítulo 10 del anime de “Kimetsu no Yaiba”, titulado “¡No me rendiré!”, se ve cómo Inosuke reaparece, ensangrentado pero vivo, sorprendiendo a la sexta Luna Creciente, porque pensaba que le había apuñalado el corazón.

El mismo Inosuke se encargó de terminar con el misterio y aseguró que él tenía la habilidad de mover sus órganos internos, por lo que pudo evitar que el demonio lo cortara mortalmente.

Además, manifestó que, por haber sido criado en la montaña, su organismo es resistente al veneno de Gyutaro. Este detalle, además, dice mucho sobre lo que ha sido la vida que los seguidores del anime de “Demon Slayer” no conocen. ¿Qué clase de entrenamiento o supervivencia tuvo Inosuke años atrás si el veneo de la sexta Luna Creciente hasta debilitó a Tengen Uzui, el Pilar del Sonido? Más detalles AQUÍ.

¿QUÉ SE CONOCE DE GYUTARO, EL HERMANO DE DAKI, LA SEXTA LUNA CRECIENTE?

Gyutaro se presentó como el hermano de Daki, con quien comparte el título de la sexta Luna Creciente y, por lo demostrado en batalla, el que tiene más poder de los dos. Su aspecto está en las antípodas de la demonio: él es feo, tenebroso, y cada cierto tiempo se lastima hasta sangrar.

Además, le corroe la envidia de ver que Tengen Uzui no solo es fuerte sino que es un galán y alto. Pero lo más importante de Gyutaro es que usa una par de hoces que logran lastimar al Pilar del Sonido.

De esta manera, Gyutaro es el hermano de Daki con quien comparte el cuerpo, porque eso explica por qué la segunda no desapareció cuando Uzui le cortó el cuello de manera fácil. Ahora, en el próximo capítulo de “Demon Slayer” 2, se conocerá más del villano del Arco del Distrito del Entretenimiento. Más detalles AQUÍ.

¿QUÉ PASÓ CON HIKARU KONDO, EL DIRECTOR DE “DEMON SLAYER”?

Hikaru Kondo, director de “Demon Slayer”, ha estado inmerso en una serie de líos legales que lo han puesto en peligro de cárcel. El gobierno japonés lo acusó de evasión de impuestos y tras ir a juicio, se confirmó que no había declarado 134 millones de yenes, lo que equivale a 1.2 millones de dólares. Por cometer está falta, le podrían haber otorgado una condena de 20 meses en prisión.

¿POR QUÉ NO FUE A LA CÁRCEL?

El también presidente del estudio Ufotable se declaró culpable y pidió disculpas públicas, haciendo que su empresa se comprometa en pagar lo acordado y enviar las declaraciones correctas. Es así como el 10 de diciembre, la corte decidió que no irá a la cárcel y en su lugar le otorgaron una multa. Más detalles AQUÍ.

LO QUE DEBES SABER SOBRE OBANAI IGURO, EL HASHIRA DE LA SERPIENTE

Obanai Iguro es un cazador de demonios en Demon Slayer, miembro de los Hashiras, más conocido como el Pilar de la Serpiente dentro del Cuerpo de Exterminio de Demonios.

Obanai es un hombre de estatura mediana, piel tono crema, de cabello un poco largo negro y con heterocromia; es decir, tiene los ojos de diferentes colores: el izquierdo es de color turquesa y el derecho es amarillo. Se caracteriza por tener siempre cubiertos sus labios con vendajes, esto para cubrir una herida de su niñez cuando le cortaron la boca desde sus esquinas hasta la altura de sus orejas para asemejarla a una serpiente. Más detalles AQUÍ.

Obanai Iguro, el Hashira de la Serpiente, es muy apegado al código de conducta del Cuerpo de Exterminio de Demonios (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES DOUMA?

El demonio con ojos de diferentes colores es integrante de las Doce Lunas Demoníacas y hace gala del título de la Luna Superior Dos. Tiene habilidades por encima de los de otros demonios de su misma categoría, lo que se debe a que recibió una cantidad considerable de sangre de Muzan Kibutsuji.

Gracias a su fuerza ha podido derrotar a la antigua Kanae Kocho, Pilar de las Flores, y a Shinobu Kocho, quienes eran consideradas las más recias de la Compañía de Cazadores de Demonios. Más detalles AQUÍ.

¿Cómo es su apariencia?

Es un joven musculoso, su cabello es gris y tiene una mirada penetrante que en lugar de pupilas llevas escritos los kanjis 弐 上弦, lo que significa el rango que tiene entre la organización de Muzan Kibutsuji. Debido a su personalidad es considerado un demonio amistoso, aunque por dentro es egocéntrico. Cuenta con la capacidad de regenerar heridas, a la vez que absorbe los cuerpos de sus víctimas.

¿DE QUÉ MANERA REAPARECIÓ RENGOKU EN “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

La aparición de Rengoku, el Pilar del Fuego que murió en Mugen Train, se dio en la escena poscréditos del capítulo 8 de la temporada 2 de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Los seguidores del anime lo consideraron la mejor escena poscréditos hasta el momento por la emoción que vivieron cuando se escuchó a Rengoku diciéndole que protegiera a Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, además de que le bromeara al Pilar del Sonido por el tema de sus esposas. Más detalles AQUÍ.

¿CUÁL ES EL MAYOR DEFECTO DE NEZUKO EN “DEMON SLAYER”?

El mayor defecto de Nezuko Kamado, en Demon Slayer, es que carece de profundidad de caracterización humana, señala un artículo de CBR, una web dedicada a dar cobertura de noticias relacionadas con las historietas. De acuerdo a la publicación, si bien la historia de Demon Slayer se trata principalmente de Nezuko, el problema es que no es jugador activo en su propia vida.

El tema de la humanidad es importante en Demon Slayer. Se refuerza constantemente que las personas que se convierten en demonios todavía tienen una parte de su humanidad dentro de ellos. Sin embargo, Nezuko se comporta más como una mascota bien entrenada que como una persona real, lo que crea un problema en la narrativa. No habla, no tiene voluntad propia. Más detalles AQUÍ.

En la imagen, Tanjiro y Nezuko de "Demon Slayer" ("Kimetsu no Yaiba"). Foto: UFO Table.

EL ORIGEN DE NEZUKO KAMADO

Kamado nació como cualquier niña normal, en el seno de una familia humilde y feliz. Fue la segunda hija del matrimonio y siempre tuvo un fuerte vínculo con su madre y sus hermanos. Todo marchaba bien hasta que un trágico día un demonio llamado Muzan Kibutsuji llega a su casa y asesina a sus seres queridos.

Tras el desgarrador suceso, los únicos sobrevivientes fueron Nezuko y su hermano mayor Tanjiro, quien no se encontraba en el lugar durante los hechos. La única razón por la que ella sobrevivió fue por qué Muzan la había transformado en un demonio, lo que significaba que desde ese momento tendría un fuerte deseo de sangre humana. Es así como su hermano se convierte en su primera víctima. Si quiéres saber más de Nezuko, HAZ CLIC AQUÍ

¿QUIÉN ES MUZAN KIBUTSUJI?

Muzan Kibutsuji es el villano de “Demon Slayer”, por lo que no podía faltar en la lista de los más fuertes de la ficción. Obviamente está por encima de sus Luna Creciente y, desde los primeros episodios, se ha demostrado el increíble poder que posee.

MÁS INFORMACIÓN: Inosuke y otros personajes de anime que fueron criados por animales

Muzan Kibutsuji es el villano principal de "Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

LA TRISTE HISTORIA DE FONDO DE LOS HERMANOS GYUTARO Y DAKI

El episodio final de “Demon Slayer” temporada 2 mostró una mirada muy diferente a Gyutaro y Daki, ya que cuando los dos perdieron la vida, recordaron instantáneamente sus recuerdos como seres humanos. Es en ese momento cuando los fanáticos pudieron ver que los dos tuvieron una increíble mala suerte desde el principio, ya que nacieron con el estilo de vida más pobre y tuvieron que luchar para valerse por sí mismos.

Según señala Comicbook, a través de todo eso, su conexión entre ellos se hizo más y más profunda, en especial cuando los dos se convirtieron en demonios. Más detalles AQUÍ.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER” Y CUÁL ES EL ORDEN CRONOLÓGICO?

“Demon Slayer” acaba de transmitir el final de su segunda temporada. El ultimo capitulo ha dejado a los fanáticos con ganas de ver más y es por ello que esperan con ansias el estreno de la temporada 3.

Sin embargo, tendrán que esperar un tiempo y mientras tanto pueden hacer un repaso de las entregas anteriormente. Por mientras, si eres un fan de esta serie conoce aquí la cronología y cómo ver esta producción en orden. MÁS DETALLES AQUÍ.