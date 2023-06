“The Terminator” (1984) es un clásico del cine de acción. La película marcó el inicio de una franquicia que se convirtió en obra de culto, con miles de fans alrededor del mundo y un legado invaluable. Sin embargo, no muchas personas saben que su rodaje fue opacado por un tenso momento protagonizado por el director James Cameron y Arnold Schwarznegger. En esta nota, Mag te cuenta todo lo que debes conocer al respecto.

Durante su participación en el documental “Arnold” de Netflix, Cameron confesó que tuvo una discusión con Schwarzenegger luego de que este quería cambiar uno de los diálogos más memorables de la cinta.

¿Recuerdas el icónico “I’ll be back” (”Volveré”) que pronuncia el personaje principal ante los policías y que se volvió un eslogan en todas las entregas de la saga cinematográfica? Pues, al actor no le gustaba.

¿POR QUÉ ARNOLD SCHWARZENEGGER DISCUTIÓ CON JAMES CAMERON EN EL RODAJE DE “TERMINATOR”?

De acuerdo con el cineasta de proyectos como “Avatar” y “Titanic”, el enfrentamiento con el intérprete se dio en medio de una de las escenas más famosas del film: “En algún momento, en el medio del rodaje, estamos haciendo esta escena de la estación de policía. La línea es ‘I’ll come back’, que no estaba destinada a ser un gran momento en absoluto”, afirmó.

Entonces, modificó una parte del libreto en el camino: “Literalmente iba a ser ‘No hay problema, volveré’ (’No problem, I’ll come back’). Pero, por alguna razón, Arnold no dijo: ’I’ll come back’. Le dije: ‘Bueno, solo di ’I’ll be back’. Mantenlo simple”, agregó.

No obstante, el actor creía que esa nueva propuesta sonaba “graciosa” y, por el contrario, quería que las palabras que pronunciaran fueran más “como una máquina”. Es decir, deseaba decir “I will be back”.

¿QUÉ DIJO JAMES CAMERON ANTE LA PROPUESTA DE ARNOLD SCHWARZENEGGER EN “TERMINATOR”?

Esto llevó a que el director y el protagonista del largometraje discutieran sobre esta decisión, tal como recordó Schwarzenegger: “Él me dijo: ‘¿Eres tú el escritor?’, yo dije, ‘No’. Entonces, él dijo, ‘Bueno, no me digas cómo escribir, car*jo”.

Tras este episodio, ambos trataron de seguir adelante. Aunque, en realidad, el tiempo hizo que la frase se convirtiera en una línea memorable del séptimo arte. De esta forma, el histrión manifestó que Cameron estaba “absolutamente correcto”.

En ese sentido, admitió: “Creo que se convirtió en la frase cinematográfica más citada en la historia de las películas. Así que esto te muestra quién tenía razón y quién no”.

¿CÓMO VER “TERMINATOR”?

