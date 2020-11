La primera temporada de “ Do Do Sol Sol La La Sol ”, serie surcoreana de KBS y Netflix que empezó a trasmitirse el pasado 7 de octubre, llegó su fin recién el jueves 26 de noviembre de 2020, pero los fans de los k-dramas ya preguntan por una segunda entrega.

Protagonizada por Go Ara y Lee Jae-wook, la ficción sigue a Goo Ra-ra, una joven pianista adorable y optimista que tras la muerte de su padre y la cancelación de su boda, pasa de la opulencia a la miseria. Cuando ya no le queda nada ni nadie recibe el mensaje de un extraño que la invita a mudarse un pequeño pueblo.

Allí conoce a Sun Woo-Jun, es un joven rudo y misterioso, que escapó de su casa luego de su padre lo juzgara por mostrarse triste por la muerte de su mejor amigo. Con la ayuda de Jun y otros amigos como el Dr. Cha, Ra-ra empieza desde cero como maestra de música.

Tráiler de "Do Do Sol Sol La La Sol", serie surcoreana de Netflix

¿”DO DO SOL SOL LA LA SOL” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento ni KBS ni Netflix han realizado ningún anuncio sobre el futuro de “ Do Do Sol Sol La La Sol ”, pero por lo visto en el último capítulo, es poco probable que la historia de Ra - ra y Jum continúe en una tanda de episodios.

Aunque debido al éxito de la serie, que tiene un puntaje de 8/10 en IMDB y 90% en Asian Wiki, los creadores podrían encontrar la forma de retomar la ficción.

Tras descubrir que tiene Leucemia, Jun dice que ya no ama a Ra - ra y termina con ella, pero ella descubre sus engaños. Aunque él confiesa que mintió en lugar su hablar sobre su enfermedad le dice que se irá a estudiar a Estados Unidos por un largo tiempo. Ra‑ra le cree y continúan su relación a distancia.

Meses después, aparece la madre de Jun y le cuenta toda la verdad a Ra-ra, además le revela que su hijo está muerto. Después del llanto inconsolable de Ra - ra, “Do Do Sol Sol La La Sol” avanza cinco años y un día mientras la joven toca el piano aparece Jun con los brazos abiertos, obviamente, ella empieza a llorar y corre a abrazarlo. Jun le explica que le volvió a mentir porque quería regresar solo cuando estuviera completamente recuperado. ¿Es un fantasma? Al parecer no.

Con ese final es poco probable que la serie coreana tenga una segunda temporada, por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix.

¿Qué pasaría con Ra-ra y Jun en una segunda temporada de "Do Do Sol Sol La La Sol"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “DO DO SOL SOL LA LA SOL”?

Si Netflix y KBS renuevan “Do Do Sol Sol La La Sol” para una segunda temporada lo más probable es que se estrene durante la segunda mitad del 2021.