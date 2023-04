Jackie Guerrido es una reconocida periodista de Univision, quien hace quince años se casó con el cantante de reguetón Don Omar; pese al amor que irradiaban, la pareja terminó por divorciarse cerca de tres años después.

Durante una entrevista con Jomari Goyso, la comunicadora habló de su fallido matrimonio y reveló qué cambiaría de su boda con el artista urbano. “Si tuviera que volver a mandar las invitaciones, serían menos”, indicó dando a entender que lo mejor hubiera sido una ceremonia y recepción más íntima.

Debido a ello, te contamos todo sobre la historia de amor de ambas celebridades, quienes aseguran que mantienen una relación cordial tras separarse.

Actualmente, el artista tiene tres hijos (Foto: Don Omar / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON DON OMAR Y JACKIE GUERRIDO?

Don Omar y Jackie Guerrido se conocieron en el verano de 2007. Ella es mayor que el cantante por seis años, aunque jamás se notó esta diferencia de edad.

AMOR A PRIMERA VISTA

Ni bien cruzaron miradas, los dos fueron flechados por cupido y así comenzó su historia de amor. Ambos mostraban sus sentimientos hacia el otro en todos los eventos sociales a los que asistían.

SE COMPROMETIERON

A los pocos meses de haber iniciado su relación, se comprometieron, tal como se conoció cuando asistieron a la alfombra roja de Premios Lo Nuestro en febrero de 2008. Cristina Saralegui los entrevistó y consultó por qué la prisa por casarse, a lo que él respondió que tenía la “necesidad de ser completamente feliz”.

La periodista es una mujer muy inteligente y a la que le gusta cuidas bastante su figura (Foto: Jackie Guerrido / Instagram)

SE CASAN MUY ENAMORADOS

Solamente dos meses después de noviazgo, Don Omar y Jackie Guerrido contrajeron nupcias en Puerto Rico. La ceremonia contó con la presencia de 300 invitados.

JACKI GUERRIDO ACOMPAÑA A DON OMAR EN SU JUICIO

Meses después de su matrimonio, Don Omar se presentó en un tribunal de Puerto Rico debido a los cargos de posesión de armas y drogas. Su esposa estuvo a su lado en todo momento.

La comunicadora le solicitó el divorcio al artista (Foto: Jackie Guerrido / Instagram)

UN MATRIMONIO QUE YA NO ERA FELIZ

Aunque para todo el mundo, el cantante y Jackie Guerrido tenían un matrimonio feliz, lo cierto es que los problemas habían empezado entre ellos, pero aún no eran públicos.

DON OMAR AMENAZA A SU ESPOSA POR REDES SOCIALES

Don Omar fue quien dio a conocer que su pareja no quería hablar con él hace cerca de un año, por lo que no dudó en recurrir a su cuenta de Twitter y explotar contra ella. “Llevo más de 10 meses sin saber de ti gracias a tus inventos y a los mediocres con los que trabajas [Univisión]. Tienes 72 horas para que todo llegue a la normalidad sin que haya otros afectados. De lo contrario, ustedes van a saber de lo que soy capaz cuando me faltan el respeto de la forma en la que lo han hecho ustedes”, escribió en febrero de 2011.

Don Omar en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar el 26 de febrero de 2007 (Foto: Martin Bernetti / AFP)

SE DIVORCIAN

Ante las amenazas, Jackie Guerrero no dudó más y le pidió el divorcio al puertorriqueño. “Me siento súper feliz. Siempre he dicho que una persona que dependa de otra para ser feliz pierde su esencia”, indicó.

UN REENCUENTRO CON MUCHA TENSIÓN

En abril de 2017, Don Omar y su exesposa se vieron frente a frente en una estación de radio de Miami, aunque dijeron que se llevaban bien, se sintió la tensión entre ellos. Si bien, conversaron brevemente y hubo risas, sus rostros reflejaban otra cosa.