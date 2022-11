Desde hace algunas semanas se revivió la pelea entre Don Omar y Daddy Yankee, la cual inició años atrás cuando ambos cantantes de reggaetón fueron parte de “The Kingdom Tour”, una gira producida por Raphy Pina, amigo personal del “Cangri” y que también estuvo involucrado en la polémica.

Como se recuerda, hace algunas semanas, William Omar Landrón Rivera, nombre real del “Rey del reggaetón”, fue el invitado de Rodney Clark “El Chombo” para su popular canal de YouTube, donde acusó a Yankee y Pina de intentar sabotearlo, comprando portadas para hacerlo quedar como el perdedor y alterando la consola en sus presentaciones.

Tras la denuncia, el esposo de Becky G no se quedó callado y le respondió a Don Omar, al igual que el “Cangri”, quien hizo una pausa a su gira de retiro para acusarlo de “quitarse” de las presentaciones al ver que no podía ganar.

La rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar inició en la gira "The Kingdom" (Foto: PR NEWSWIRE)

TITO EL BAMBINO SE PRONUNCIA SOBRE LA PELEA ENTRE DON OMAR Y DADDY YANKEE

Durante los primeros años del reggaetón, Tito el Bambino se convirtió en uno de los exponentes más importantes del género, principalmente gracias a temas como “Gata Celosa” o “Baila Morena”, los cuales interpretó de la mano de Héctor “El Father”.

La experiencia como uno de los fundadores del género que conquistó el mundo lo convirtió en voz autorizada para referirse a las polémicas, algo que hizo en conversación con Molusco TV.

“La gente perdió el orgullo de la bandera portorriqueña, lo que quieren es bochinche, ver sangre. Y yo no tengo problema si es su sustento de vida, pero tampoco tenemos que caer en el ridículo”, disparó.

De acuerdo con el cantante, las recientes polémicas responden a una intención de algunos artistas para figurar más allá de la música.

“Si usted es un artista y no tiene nada más de qué hablar, quédese en su casa. No vaya a hablar estupideces de gente que ya está en otro mundo. A calentar la industria como están haciendo algunos, por ahí que van a pódcast a revivir muertos y hablar cosas innecesarias, ya tienen que parar”, añadió.

El intérprete de “Déjala volar” y “El amor” también aprovechó para enviar un consejo para los conductores de pódcast que repasan las controversias en las que se ven envueltos los artistas.

“Los que no están haciendo música que se queden en su casa y los que hacen podcast que no permitan artistas que no tengan nada de contenido del qué hablar. Que no vengan a hablar del pasado, que no traigan algo fructífero al mundo de la música, porque ya eso pasó. Lo negativo que tuvo el género ya Dios nos sacó de ahí”, indicó.

Finalmente, El bambino sentenció asegurando que considera que toda la polémica “ya da vergüenza y como pilar del género me da vergüenza”.