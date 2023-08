Han pasado poco más de 6 años desde que Edwin Luna y Alma Cero dieron por finalizada su relación y las cosas parecen seguir difíciles entre ambos. Resulta que el líder de la banda La Trakalosa de Monterrey y Kim Flores, su actual esposa, decidieron dejar plantado al equipo de “Hoy” al percatarse que la actriz de 48 años también había acudido al set de televisión.

Como bien sabemos, existen exparejas que no llevan bien del todo, sea ante cámaras o fuera de ellas. Uno de estos casos parece ser el de Edwin Luna y Alma Cero, quienes, pese a tener ya más de 6 años separados, no pueden convivir en armonía.

Ello se vio reflejado en la edición del miércoles 9 de agosto, pues pudimos ver al regiomontano de 35 años abandonando a todos en el programa “Hoy” tras ser notificado de que Alma Cero también estaría en el mismo plató.

Fue así que, tras protagonizar este plantón al set de “Hoy”, el intérprete regional y su esposa contaron que decidieron retirarse del lugar ya que es Alma Cero quien suele dar declaraciones en su contra.

De hecho, fue la propia guatemalteca quien pidió que “los soltara” y deje de referirse a ellos en cada intervención pública que da. Ante ello, Alma Cero recibió con gracia lo dicho por la parejita y atinó a reírse de la situación.

Ante estos acontecimientos, miles de internautas han comenzado a preguntarse la razón de la relación entre el cantante, la actriz y la bailarina oriunda de Guatemala. ¿Recuerdas lo que sucedió entre ellos 3?

EL ORIGEN DEL TRIÁNGULO AMOROSO DE EDWIN LUNA, ALMA CERO Y KIM FLORES

La novela data desde 2014, año en donde Edwin Luna y Alma Cero se conocieron por primera vez en el programa “Sabadazo”. En aquella ocasión, el cantante llegaba para la promoción de su banda mientras la actriz trabajaba como presentadora del programa los fines de semana.

Fue ahí que se enamoraron, razón por la que Luna declaró tiempo después los detalles de su acercamiento con Cero. “Empezamos a entablar una amistad para grabar una canción juntos. (…) Un día cantando en el programa falla mi micrófono, Alma me cambia el micrófono, me escucha cantar y terminando el programa me dice ‘oye amigo, fíjate que quiero grabar una canción con un artista del regional mexicano y me gustó cuando escuché como cantabas, me gustaría cantar’; y yo le dije: ‘encantado, vamos a grabarla’”, decía Edwin Luna en entrevista.

Tras este flechazo y próximas colaboraciones musicales, el cantante y la actriz empezaron una relación que en un principio daba visos de ser de las más sólidas del medio latino. Y es que el músico y la histrionisa desplegaban amor e incluso aparecían juntos en la Trakalosa de Monterrey, así también como en sketches de la experta en actuación.

La química era inevitable entre ambos, tanto así que era común ver a Luna sorprenderla con detalles y regalos, como la vez en que el intérprete de “No se vale” sorprendió a Alma con una serenata por su cumpleaños, siendo él quien le dedique la canción.

Básicamente, la relación iba de las mil maravillas entre ambos, hasta el punto que se rumoraba una boda entre ellos. Sin embargo, también tuvieron momentos difíciles como novios, pues se esparció el rumor de que la actriz perdió un bebé.

Edwin Luna y Alma Cero tuvieron una relación con matrimonio incluido, el cual duró solo unos tres meses. (Foto: Sabadazo)

Todo parecía ir de maravilla con ellos, como todas las parejas, pasaron también momentos complicados en relación, pues trascendió que habrían perdido a un bebé.

“Se sufrió de ambos lados, yo venía en un avión y al aterrizar recibo todos los mensajes de Alma y fue impactante, no te lo voy a negar”, indicó el cantante en otra entrevista.

¿CASADOS EN SECRETO? ASÍ FUE LA PECULIAR BODA DE EDWIN LUNA Y ALMA CERO QUE NO DURÓ MUCHO

A mediados de abril de 2017 la pareja daría otro paso importante: su boda. Ambos se casaron de manera imprevista y sin invitados de por medio. Según cuenta Edwin, ninguno de los dos quería un evento con preparativos ni salir en los medios, por lo que optaron por realizar una boda de manera fugaz y clandestina.

Lastimosamente para ambos, la unión duraría apenas unos tres meses, pues la pareja anunció el fin de su relación pese al amor que se tenían. Según cuenta el propio Edwin, sus vidas tomaron caminos totalmente separados, por lo que era mejor evitar frecuentarse.

“Sí nos separamos hace un poco más de un mes, pero quedamos como muy buenos amigos, nos seguimos mandando mensajes a diario”, añadió el cantante sobre su ruptura con Alma Cero.

LA LLEGADA DE KIMBERLY FLORES A LA VIDA DE EDWIN LUNA

Tras anunciar su divorcio con Alma Cero, el intérprete originario de Monterrey se dejó ver con una misteriosa mujer que no era su exesposa. Gracias a los fanáticos e internautas de redes sociales se supo que era Kimberly Flores, una conocida influencer y creadora de contenido originaria de Guatemala.

Como era de esperarse, los rumores de infidelidad por parte del cantante no se hicieron esperar, pero poco o nada le importaba a la nueva parejita. Fue así que, tras confirmar su amorío en 2018, Luna y Flores se convirtieron en padres a inicios de 2019.

La boda de Edwin Luna y Kim Flores se dio en la ciudad natal del cantante (Foto: Edwin Luna / Instagram)

Tras ello, se casaron en Monterrey, ciudad natal de Edwin luna, dando lugar a la segunda unión matrimonial de uno de los talentos más conocidos de todo el estado de Nuevo León.

EDWIN LUNA, ¿LE FUE INFIEL A ALMA CERO CON KIM FLORES?

Si bien fue recién en julio de 2019 cuando Luna y Flores contrajeron matrimonio, fue la actriz Alma Cero quien publicó un peculiar video que borró posteriormente. No obstante, en tal clip se pudo ver a la histrionisa sumamente afectada por la separación y la relación que posee el cantante.

Durante el metraje podemos ver a Cero compartir su pena tras finalizar su amorío con Edwin Luna, además de dar más declaraciones en torno a su exrelación con el exponente mexicano. “No creo que haya sido culpa de Kim, las mujeres nos dejamos enamorar y creemos lo que queremos creer, yo no puedo juzgar a nadie...pero sí fue muy obvio que ella supo que se metía en un matrimonio y decidió luchar por quedarse con Edwin...bien dicen que por mujeres como ella pierdes maridos que no valen la pena mantener”, señaló la actriz en aquel entonces.

Edwin Luna y Kimberly Flores está casados desde julio 2019 (Foto: Kimberly Flores / Instagram)

Después de toda esta controversia, Edwin Luna y Kim Flores continuaron con su romance y a pesar de haber estado en medio de diversas polémicas, han respaldado su vínculo y sentimientos con firmeza. ¿Será acaso que veremos más capítulos de este triángulo amoroso?

VIDEO NUEVO: