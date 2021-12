¿Habrá temporada 2 de “El afecto del rey”? La serie de televisión, que llegó desde Corea del Sur a Netflix, ha cerrado su primera temporada de manera exitosa, entre las producciones más vistas de la tendencia de la plataforma de streaming. Aunque muchos seguidores han quedado satisfechos con el cierre de “The King’s Affection”, quedó la pregunta sobre la posibilidad de que aparezcan nuevos capítulos. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Pero antes es importante repasar lo que ha sido la ficción surcoreana. Apareció por primera vez el 11 de octubre de 2021 y, después de un total de 20 episodios de 70 minutos, terminó su temporada 1 el 14 de diciembre de 2021.

La historia, en Corea del Sur, se emitió por el canal KBS2 como una adaptación del manhwa “Yeonmo” de Lee So-young. Desde el primer capítulo, la ficción llegó a tener una gran aceptación del público y, por ello, terminó en Netflix.

“El afecto del rey”, además, tiene un elenco que incluye actores consagrados y talentos emergentes, como los protagonistas Park Eun-bin (Dam-yi), Rowoon (Jung Ji-woon) y Nam Yoon-soo (Lee Hyun, Príncipe Jaeun). La dirección estuvo a cargo de Song Hyun-wook. Entonces, con el gran trabajo que se ha visto en la pantalla, los fans de la serie se preguntan si habrá una nueva historia.

Park Eun-bin como Dam-yi en "El afecto del rey". (Foto: Monster Union)

¿LA SERIE “EL AFECTO DEL REY” TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

Hasta el momento no se sabe, de manera oficial, si la serie “El afecto del rey” tendrá una temporada 2. La producción que apareció en Netflix ha tenido una gran aceptación, convirtiéndose en uno de los programas más vistos en Corea del Sur y la plataforma de streaming.

Por ello, no se podría descartar totalmente que no haya una nueva tanda de capítulos nuevos para “The King’s Affection”. Aunque, si bien el éxito de la ficción es una buena señal para ser renovada, se debe indicar que este tipo de producciones coreanas no suelen tener más allá de una temporada 1, siempre con excepciones.

Además, la historia de Dam-yi terminó de manera notable, cerrando el círculo de la aventura de la protagonista, sobre todo con su más grande objetivo: recuperar la legitimidad de su derecho al trono. Pero el universo de “El afecto del rey” podría expandirse sin ningún problema.

¿DE QUÉ TRATA “EL AFECTO DEL REY”?

La serie surcoreana “El afecto del rey” cuenta cómo Dam-yi termina oculta y alejada de su familia porque su madre, la esposa del Príncipe Heredero, da a luz a gemelos, algo que es visto como malo en la ficción.

La madre esconde a su hija y la salva a pesar de que, desde el más alto poder, se ordena asesinar a todas las bebés del territorio. Luego, cuando ya es adulta y su hermano es asesinado, su madre le pide que regrese y se haga pasar por su gemelo, ya que el crimen se había mantenido oculto.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL AFECTO DEL REY”?