En las últimas horas, Leonardo Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar y Aneliz y representante de la nueva generación de la dinastía, anunció el lanzamiento de un nuevo sencillo titulado “El comienzo del final”.

El tema forma parte de las nuevas canciones que proyecta lanzar Leonardo y contará con el sello de Machin y Equinoccio Records, la compañía encabezada por su padre y que también posee en exclusiva a Ángela Aguilar e Irany Divad.

El tema, que ya ha sido compartido a través de YouTube, promete ser un nuevo éxito de la música regional mexicana y de otros géneros que combina Leonardo, además de otro aporte al legado de la Dinastía Aguilar.

Leonardo y Pepe Aguilar son parte de la gira "Jaripeo sin fronteras" (Foto: Caras)

“EL COMIENZO DEL FINAL” DE LEONARDO AGUILAR

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el cantante reveló no solo la publicación del tema, sino también varios detalles sobre el significado de su nueva canción.

De acuerdo con el joven, la letra nació de su inspiración y comparte autoría con Javier Calderón, y tiene como eje el desamor y el respeto hacia una persona con la que no se pudo lograr una relación sana.

“La inspiración es del sentimiento o situación que pasas cuando se está acabando una relación, no necesariamente una relación en específico que he tenido, sino la energía que le pasa a todo el mundo, cuando ya no tienes lo que tenías con tu pareja antes”, comentó Leonardo.

Del mismo modo, el ritmo surgió cuando se encontraba con Calderón en un estudio y tomó una guitarra para impresionar al compositor, siendo ahí que sincronizaron sus ideas con los acordes y consiguiendo una base de lo que sería luego la canción.

El videoclip oficial, que en menos de 18 horas suma más de 210 mil visitas en YouTube, fue grabado en Chapala, Jalisco, bajo la dirección de Manuel Gayosso y con la participación del propio artista de 22 años como protagonista.

Cabe resaltar que, aunque sigue la tradición de la música regional mexicana de su familia, Leonardo ha optado por añadir nuevo matices a su material como bajos, tubas y clarinetes en lo que define como “una loquera padrísima”.