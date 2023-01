Desde hace algunos días, el matrimonio de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez atraviesa una crisis debido a que una conocida revista publicó comprometedoras fotografías con las que acusa al actor mexicano de tener un amorío con su nutricionista, la doctora Anna Paula Guerrero Castillo.

Si bien inicialmente la nutricionista negó los rumores sobre una infidelidad del actor, días después se retractaría y aseguraría que este la besó sin su consentimiento en un acto que “la dejó sacada de onda”, además de solicitar que este salga a dar su versión de lo ocurrido.

Por su parte, el actor y su esposa, que son padres de hijos mellizos, han optado por mantener silencio, evitando responder si habrá una separación o ignorarán las acusaciones que realizó la publicación, aunque en el caso de Salinas solo negó los comentarios y aseguró que todo estaba bien en su familia.

Revista acusó a Jorge Salinas de engañar a Elizabeth Álvarez (Foto: TV Notas)

ELIZABETH ÁLVAREZ “IGNORA” A JORGE SALINAS

Hace unos días, el programa “En Shock” de Jorge Carbajal compartió imágenes en las que contradecía las explicaciones de Salinas sobre una presunta calma en su familia, pues el ambiente, por el contrario, luce tenso.

“Que no se había besado con su nutrióloga, que amaba profundamente a Elizabeth Álvarez, a sus hijos, que todo estaba bien en su casa, que no había separación, que él seguía viviendo ahí. Bueno, les mintió en absolutamente todo”, indicó el periodista.

De acuerdo con este, la actriz asistió al evento deportivo de uno de sus hijos en la Ciudad de México, aunque llegó sin Jorge Salinas, alentándolo desde las gradas. Minutos después habría llegado su aún esposo, aunque se ignoraron por completo, dando pie a las especulaciones sobre una presunta separación.

¿QUÉ DIJO JORGE SALINAS SOBRE LAS ACUSACIONES?

Durante la presentación de la telenovela “Perdona nuestros pecados”, en la que Salinas posee uno de los papeles estelares, el actor fue consultado por las polémicas fotos y aclaró que se considera una persona lela a su familia.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes (...) Yo no tengo ningún resentimiento a contra de ninguna revista (...) Quiero que quede muy claro, yo no tengo ni he tenido una relación fuera del matrimonio”, explicó.