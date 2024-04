Como hemos visto en estos últimos días, la tensión entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez paralizó a toda la farándula latina. Tanto el galán cubano como la actriz de raíces mexicanas salieron al frente para contar su versión de lo sucedido y explicar la causa de su separación tras más de 20 años. Eso sí, fue la nacida en California quien reapareció en un evento público. ¿Habrá hablado algo acerca de su separación con el intérprete de “Café con aroma de mujer”?

Los ecos del escándalo siguen resonando con fuerza en los principales medios de comunicación. Luego de la confirmación de la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, diversas teorías sobre su rompimiento comenzaron a circular por redes sociales, e incluso, se habló de una presunta infidelidad por parte del galán de 43 años con su compañero de reparto, la actriz Samadhi Zendejas.

Sin embargo, no hubo respuesta por parte de William Levy. El único registro que pudimos ver en estos últimos días fue un video por parte de la policía, en donde acude a un llamado de Elizabeth Gutiérrez. La versión de la empresaria mexicano-norteamericana era que el actor se encontraba en su vivienda con una presunta amante.

La actriz está preocupada por su hijo Christopher, luego de que su primogénito se fue a vivir con su padre William Levy (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Tras ello, ninguno de los dos había dado declaraciones a los medios o salido al frente para hablar sobre el fin de su relación amorosa. Pero fue recientemente la bella Elizabeth Gutiérrez quien reapareció por todo lo grande durante un evento público al fungir de presentadora.

ELIZABETH GUTIÉRREZ: ASÍ REAPARECIÓ LA EXNOVIA DE WILLIAM LEVY TRAS ESCÁNDALO DE SEPARACIÓN

Gutiérrez fue nombrada como presentadora del panel de Brand University, The New You, en donde las asistentes dialogan sobre sus hobbys, pasiones, sueños y sus planes a futuro. Básicamente, es un foro femenino en donde se necesita el ejemplo de vida de alguien con éxito, siendo Eli la gran moderadora de dicho evento.

En caso no lo sepas, el panel completo acaba de ser lanzado y ya está disponible en YouTube para su visualización. La audiencia no ha tardado en ponerse al día y ha comenzado a disfrutarlo.

“La moderadora de hoy no es otra que la gran Elizabeth Gutiérrez, su presencia ha iluminado la pantalla con su pasión y su fuerza, y sus más de 6 millones de seguidores lo pueden confirmar. Ella es actriz, modelo, empresaria en el sector de la belleza y bloguera. Pero para ella, la familia siempre viene primero”, reza la presentación de la exnovia y madre de los hijos de William Levy.

La empresaria Elizabeth Gutiérrez fue presentada con bombos y platillos en dicho evento (Foto: New You Brands / YouTube)

Como no podía ser de otra forma, la recepción hacia la empresaria fue totalmente positiva. Más de uno comenzó a halagar su espléndido estado físico y su gran capacidad profesional para liderar varias empresas a la vez.

“Estuviste grandiosa”, “La reina está de vuelta”, “Llegó tu hora de brillar”, “Una diosa”, “Top”, “Tú sí hubieras triunfado en Hollywood”, “Buenísima y muy profesional, qué bueno que regreses a tu medio”, “Eres un genio de la administración”, “Ejemplo de mujer”, “Buenas cosas llegan a tu camino”, fueron parte de los comentarios en honor a Gutiérrez al enterarse que había vuelto al mundo de los eventos empresariales.

Como te mencionamos líneas arriba, esta aparición es la primera que hace Gutiérrez luego de todo el show mediático que significó su ruptura con William Levy. De acuerdo a diversas fuentes y medios consultados, la relación entre ambos ya era inviable, razón por la que terminaron por oficializar su ruptura luego de más de 20 años de idas y venidas.

Sea como fuere, no cabe duda de que esta noticia es una luz de esperanza en medio de tantos problemas personales, y que mejor remedio para Elizabeth que el cariño de sus admiradores y colaboradores.

¿POR QUÉ WILLIAM LEVY NO HABLARÁ DE SU RUPTURA?

La periodista Ana María Alvarado afirmó que William Levy opta por no conceder entrevistas para evitar hablar negativamente sobre la madre de sus hijos. Prefiere mantener ciertos aspectos en privado para no perjudicar a sus hijos, quienes son su máxima prioridad en todo momento, incluso en asuntos que solo involucran a los miembros de la pareja.

“Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo, ‘puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti, ni a nadie, porque no quiero que, por estar enojado, llegar a hablar mal de la madre de mis hijos’”, comenzó a contar la periodista acerca de su charla con el galán cubano.

Como bien recordamos, durante más de 20 años, ambos cometieron muchos errores, pero es importante reconocer que en una relación de pareja, las equivocaciones son compartidas y no hay nada de malo en admitirlo y afrontarlo juntos.

El actor cubano William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron tras 20 años de relación en una oleada de rumores de infidelidad por parte del actor (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

“Reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores... Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho”, fue lo que le contó Levy a la comunicadora.

Finalmente, quiso destacar que prefiere reservarse ciertas cosas y que no le afecta ser objeto de críticas constantes. Todo lo hace por sus hijos. “Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques”, concluyó el oriundo de Cuba en dicha charla.

