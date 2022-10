Ernesto Laguardia volvió a interpretar su papel de villano en la segunda parte de la telenovela “Corona de Lágrimas”, en la cual comparte créditos con Victoria Ruffo. No solo su paso por la pantalla chica llamó la atención del público, pues su tierna familia es uno de los aspectos más celebrados por sus seguidores.

El actor de 62 años es conocido por sus participaciones en melodramas como “Amor real”, producida por Carla Estrada. De la misma forma, ha formado parte de títulos como “Contigo sí”, “Alborada”, “Fuego en la sangre”, entre otros.

Además, también ha trabajado como conductor en programas como “Hoy” desde el 2003 hasta el 2013. El matinal ha tenido a presentadores como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y muchas figuras más.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE ERNESTO LAGUARDIA?

Ernesto Laguardia se casó con Patricia Rodríguez en el 2007. De su unión nacieron tres hijos que son muy parecidos a él.

1. Bárbara

Su hija mayor es Bárbara, quien dentro de poco cumplirá 15 años. Con motivo de la celebración, la cual se realizará el 26 de octubre, planean hacer un homenaje a la telenovela “Quinceañera”, la cual Laguardia protagonizó junto a Adela Noriega.

“Es un momento en el que toda la familia interviene y bueno, mi esposa y yo nos reíamos mucho porque me dice: ‘Pon un columpio como en ‘Quinceañera’”, contó el intérprete a Televisa Espectáculos.

Además, los fanáticos del actor le han preguntado en repetidas ocasiones si su hija planea seguir sus pasos en la actuación. Hasta el momento, no se ha hecho ningún anuncio al respecto.

Ernesto Laguardia, su esposa Patricia Rodríguez y su hija Bárbara (Foto: Ernesto Laguardia / Instagram)

Cabe mencionar que Bárbara Laguardia, pese a su corta edad, se encuentra cursando estudios universitarios en Estados Unidos. Al parecer, está particularmente interesada en la ciencia.

“La actuación me ha dado tanto, he podido mantener a mi familia, salir adelante económicamente, con grandes logros personales, me siento muy realizado. Sin embargo, se sufre mucho. Eso es algo que pocas veces se dice, aun teniendo tanto éxito”, confesó a Ventaneando.

No obstante, aseguró que si alguno de sus hijos decide incursionar en la actuación, tendrá su completo respaldo.

2. Santiago

En el 2009, nació el segundo hijo de la pareja, a quien decidieron llamar Santiago, por lo que, actualmente, tiene 13 años.

El joven nació con una condición cardiaca conocida como soplo, algo que asustó a sus padres en su momento, pero ya han logrado integrarlo a su estilo de vida.

3. Emiliano

Un par de años después, dieron a luz al más pequeño, Emiliano, quien tiene 11 años y es el más parecido a su padre.

Hace unos meses, apareció posando en una alfombra roja junto a sus padres para el estreno de la serie “El galán” en Cinemex, la cual protagonizó Ernesto junto a Humberto Zurita.

¿CÓMO SE LLEVA ERNESTO LAGUARDIA CON SUS HIJOS?

La familia parece estar muy unida, pues regularmente cuelgan fotos compartiendo momentos especiales. A finales de julio, Ernesto publicó una fotografía junto a sus hijos durante unas vacaciones.

“¡Felices vacaciones! Disfrutando en familia y visitando museos”, escribió en la descripción de la publicación de Instagram.