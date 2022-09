En el mundo del espectáculo, las relaciones entre actores y otros miembros del equipo son comunes. En algunas ocasiones, los rumores sobre sus vidas personales pueden tener algo de verdad, mientras que otras veces son exageraciones. En el caso de Carla Estrada y William Levy, las especulaciones acaban de ser desmentidas.

Carla Estrada, de 66 años, es conocida por haber producido populares títulos como “Quinceañera” y “El privilegio de amar” con Adela Noriega. Sin embargo, en su repertorio tiene varios programas más.

Por su parte, la expareja de Elizabeth Gutiérrez es un actor cubano que ha protagonizado “Café con aroma de mujer” y el “Triunfo del amor”, donde compartió set de grabación con Victoria Ruffo y Maite Perroni.

Desde hace años, han circulado rumores sobre un supuesto amorío que tuvieron ambos en algún punto de sus carreras.

¿HUBO REALMENTE UN ROMANCE ENTRE CARLA ESTRADA Y WILLIAM LEVY?

“Pasión” fue protagonizada por Susana González y Fernando Colunga. Sin embargo, desde que Carla Estrada eligió a William Levy para el papel de Vasco Darién en la telenovela de 2008, empezaron a surgir los rumores de un amorío entre ambos.

William Levy como Vasco Darién en la telenovela "Pasión" (Foto: Televisa)

No fueron tomadas por más que especulaciones hasta que, 10 años después, Niurka Marcos volvió a tocar el tema públicamente.

“Lo dice una señora que tiene un conflicto con su señor, que ni me enteré yo de por qué, y para molestar, lastimar o dejar mal a otra persona que es William Levy, pues le tira y me mete a mí en su asunto, no entendí por qué”, comentó la productora en una entrevista con Matilde Obregón.

Las palabras de Carla Estrada dan a entender que estos rumores no eran más que mentiras y agregó que no lo negaría si fuera real porque “no tiene por qué esconderlo”. Asimismo, confesó que la bailarina cubana le pidió disculpas posteriormente.

“Afortunadamente esta señora me habló, me dejó recados grabados, en videos, ofreciéndome una disculpa y le dije ‘sí’”, acotó.

¿POR QUÉ NIURKA MARCOS HABLÓ SOBRE CARLA ESTRADA Y WILLIAM LEVY?

Niurka Marcos estuvo con Juan Osorio, un conocido productor de telenovelas, con quien tuvo un hijo, Emilio Osorio. Aunque se separaron en el 2003, la exintegrante de “La casa de los famosos 2″ ha salido en su defensa en varias ocasiones.

Una de ellas fue cuando el productor de “El último rey” tuvo un enfrentamiento público con William Levy. En el 2018, Osorio aseguró que era un “malagradecido” por negarse a hacer telenovelas y el cubano no se quedó callado, respondiendo que era un “productor de bajo grado”.

En medio de los comentarios públicos, Niurka Marcos decidió formar parte y habló sobre Levy, asegurando que había sido pareja de Carla Estrada, por lo que había llegado a la televisión mexicana.

¿QUÉ DIJO NIURKA MARCOS HABLÓ SOBRE CARLA ESTRADA Y WILLIAM LEVY?

Pese a ser su compatriota, detalló que antes era un modelo de ropa interior y que su supuesto romance con la productora le había dado un lugar en el mundo del espectáculo.

“Así empezaste, después conociste a Carla Estrada y tuviste un romance con ella y ella te llevó para Televisa. Cuando le preguntaron de ti dijo: ‘No hace falta que sea actor, es muy lindo y además me lo co…’, entonces así llegaste. Eso es escándalo papá”, dijo al programa “Un nuevo día”.

William Levy @willylevy29 y Carla Estrada @carlaestrada en la presentacion del preimer capitulo de #Sortilegio5años pic.twitter.com/DvFXC2DHRq — I LOVE WILLIAM LEVY (@nayara_Levy) June 1, 2014

Además, aseguró que William Levy no tenía talento y que solo utilizó su apariencia física para escalar.

“Existen estúpidos sin talento, como William, porque existen personas que los toman en cuenta (…) Alguien me preguntó una vez: ‘¿Por qué siempre estás?’ Porque aplasto a pen.. como tú, a personas como tú sin talento que entraron usando sus recursos físicos. Él es bello, ¡oh sí!, tiene un cuerpo precioso, pero a la naturaleza no le alcanzó para darte más y le faltó darte cerebro. ¿Entendiste?”, expresó causando mucha controversia.